Xbox Series X'in Disk Girişinden Garip Garip Sesler Geliyor

Xbox Series X dönemi, bazı ilginç sorunlarla başladı. Kimi kullanıcılar, konsolun disk almadığını söylerken kimileri ise disk girişinden garip garip sesler geldiğini ifade ediyorlar. Microsoft, sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da bir şeyler olduğunun farkında.

Oyunseverlerin uzunca bir süredir heyecanla bekledikleri günler nihayet geldi. Artık oyuncular, Microsoft ile Sony'nin yeni nesil oyun konsollarına yavaş yavaş ulaşmaya başladılar. Ancak Xbox Series X'in ilk gününde oldukça ilginç bir durum yaşanıyor gibi görünüyor. Çünkü oyuncular, konsollarının disk sürücülerinden garip garip sesler geldiklerini bildiriyorlar. Microsoft ise şu an için bu sorunla ilgili bir doğrulama yapmadı.

Kullanıcıların çeşitli platformlarda paylaştıkları videolar, Xbox Series X'te kronik bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Çünkü konsollardan geldiği iddia edilen seslerin hem seviyesi yüksek hem de arada sırada çeşitli tıklamalar yapıyor. Kullanıcılar ses seviyesinin ciddi anlamda rahatsız edici olduğunu söylerken, konuyla ilgili olarak Microsoft'tan yardım istiyorlar.

İşte bir kullanıcı tarafından paylaşılan o ses

İşin ilginç tarafı, yaşanan sorun sadece bununla da sınırlı değil. Bazı kullanıcılar, Xbox Series X'in disk alırken sorun yaşadığını, hatta diski almadığını söylüyorlar. Ayrıca yukarıdaki videoda yer alan tıkırtı seslerinin, bazı Xbox Series S'lerde de mevcut olduğu bildiriliyor. Ancak görünüşe göre bu sorun bazı kullanıcılarda kalıcı, bazı kullanıcılarda ise geçiciymiş gibi görünüyor.

Bazı kullanıcılar sorunla ilgili yaptıkları paylaşımlarda konsolun duruş pozisyonunu değiştirdiklerini, bu sayede ses ve disk girmeme sorununun önüne geçtiklerini söylüyorlarken, bazı kullanıcılara göre böylesi bir yöntem hiçbir işe yaramıyor. İşin ilginç yanı ise internette paylaşılan videolarda konsolların kimi dik, kimiyse yatay pozisyondayken disk almıyor ya da ses çıkarıyor.

Az önce, Microsoft'un bu sorunu doğrulamadığını söylemiştik. Ancak şirket, bir şeyler olduğunun farkına varmış gibi görünüyor. Çünkü Xbox Support isimli Twitter hesabından yapılan resmi açıklamalarda, tüm ürünlerin sıkı bir kalite güvence testlerinden geçtiği ifade ediliyor. Ancak buna rağmen donanımlarla ilgili sorun yaşayan tüketicilerin, destek için oluşturulan bir internet sitesini ziyaret edebilecekleri söyleniyor. Ayrıca şirket, yaşanan sorunlara ilişkin olarak teknik ekiple de iletişime geçilebileceğini ifade ediyor.

Xbox Series X'in disk okuyucu sorunları ile ilgili diğer paylaşımlar: