2020 Yılı İtibarıyla Dünyanın Karşılaşacağı Riskler

Zorlu bir 2019 yılını geride bıraktık ve 2020'de dünyayı daha büyük zorluklar bekliyor. Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki yıllarda dünyayı bekleyen sorunları ve riskleri açıkladı.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında yaşanan sel ve kuraklık felaketlerinin ardından Avustralya'yı kül eden yangınlar, daha büyük sorunların yaklaştığının habercisi oldu. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in Yılın Kişisi olarak seçilmesi tesadüf değil ve dünya, çevre sorunları başta olmak üzere sosyal, teknolojik ve ekonomik alanlarda risk altında olacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu, önümüzdeki yıllarda dünyayı bekleyen sorunları ortaya koyuyor. Dünyamızın karşılaştığı en büyük tehditlerin başında çevresel problemler geliyor. İklim değişikliğini hafifletme çabaları ve buna uyum sağlamada yaşanan başarısızlıklar, bu konuda ön plana çıkıyor.

Dünyanın uzun vadede karşı karşıya kalacağı risklerin başında çevresel sorunlar geliyor. Şiddetli hava şartları, iklim faaliyetlerindeki başarısızlıklar, doğal afetler, biyolojik çeşitlilikte düşüş ve insan kaynaklı çevre sorunlarının önümüzdeki 10 yılda etkili olması bekleniyor. İklim değişikliği, birçok insanın öngördüğünden daha sert gerçekleşiyor ve gittikçe hızlanıyor. Küresel ısınmayı önleme vaatleri başarısız kalıyor ve ülkeler rotadan uzaklaşıyor.

Sosyal alanda su krizi, dünyayı tehdit eden bir diğer sorun olacak. Küresel ısınmanın artması ve iklim değişikliği, burada da kendini gösteriyor. Kısaca çevre sorunları hem kısa hem de uzun vadede risk listelerinin başında geliyor. Diğer yandan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de dijital teknoloji ile ilgili endişeleri artırıyor ilerleyen dönemlerde veri hırsızlığı ve siber saldırılar etkili olacağını gösteriyor.

Kısa vadeli sorunlara gelecek olursak; makroekonomik yapılar ve finansal eşitsizlikler nedeniyle küresel ekonomi üzerinde artan baskı, en büyük kısa vadeli tehdit olarak kabul ediliyor. Liderler milliyetçi politikalar izlemeye başladıkça ekonomide durgunluk riski de artıyor. Ticari gerilimler de ekonomik belirsizliğe darbe vuruyor; ABD-Çin ticari savaşı gibi sorunlar potansiyel düşüşe katkıda bulunuyor.

Çevresel faktörler kısa vadede de öne çıkarak kendini göstermeye devam edecek. Yükselen sıcaklıklar, doğal ekosistemin yok edilmesi ve kontrol edilemeyen yangınlar en büyük riskler arasında. Avustralya yangınları bu etkilerin boyutunu açıkça gösteriyor. Sosyal alanda politik kutuplaşma ve ülkeler arasında artan gerilim de kısa vadeli risklerin başında geliyor.

Yani önümüzdeki yıllarda yakın geçmişte karşılaştığımız sorunlar yine karşımıza çıkabilir. Dünya birçok açıdan risk altında ve özellikle çevresel sorunlar, hem kısa hem de uzun vadede kendini sıklıkla hatırlatacak gibi görünüyor.