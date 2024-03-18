Shutterstock'un Kurucusunun Sıfırdan Başlayıp 760 Milyon Dolar Değerine Ulaşan Şirketi Yaratma Hikâyesi: Kendi Talebine Arz Oluşturmuş!

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Jon Oringer adlı girişimci; kendi stok fotoğraf işini kurmak için 800 dolar değerinde bir kamera aldı ve bugün hepimizin bildiği, 760 milyon dolar değerindeki “Shutterstock” sitesini kurdu. Bu aşamaya gelene kadar yaşananlar ise inanılmazdı!

2003 yılında Jon Oringer tarafından kurulan, New York merkezli Shutterstock; bir stok fotoğraf, stok video ve stok müzik sağlayıcısı. Kullanıcılar, sitedeki içeriklere ödeme yaparak diledikleri her şeye tek tıkla erişebiliyorlar.

Şirketin kurulma hikâyesi ise oldukça ilginç. Jon Oringer’ın internette aradığı fotoğrafı bulamamasıyla ve maliyetlerin çok yüksek olmasıyla başlayan başarı öyküsü, buralara kadar gelmiş!

Jon Oringer, bir fotoğraf makinesi alarak yola çıktı.

shutterstock kurucusu

Jon Oringer, Shutterstock'u kurmadan önce web geliştirme ve yazılım alanında çalışıyordu ancak kullandığı görsel ve videoların maliyetinin yüksek olmasından ve istediği görsellere ulaşamamasından muzdaripti. 

2003 yılında, 800 dolar değerinde bir Canon Digital Rebel fotoğraf makinesi aldı ve 6 ay boyunca bulabildiği her şeyi çekerek 100.000 fotoğraf biriktirdi! Bu fotoğrafları eleyerek 30.000’e indirdi ve Shutterstock sitesini açıp oraya yükledi.

Fotoğraf makinesiyle başlayan yolculuk, dünyanın en bilindik stok görsel arşivine evrildi.

shutterstock

Kullanıcılar, 49 dolar karşılığında Jon’un yüklediği tüm fotoğrafları indirebiliyordu. Jon, tüm işi baştan sona kendi finanse etmişti. Siteye gelen mail'leri bile tek tek kendi yanıtlıyordu. Söylediğine göre fotoğrafa ihtiyacı vardı ve fotoğrafçı olmuştu. 

Başlangıçta sadece bir kişinin yürüttüğü bu iş, hızla büyüdü. Kendi fotoğraflarını ve diğer kullanıcıların görsellerini satmaya başladığı platform, kısa sürede birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyük bir stok görsel arşivi hâline geldi.

Jon, kendi deneyimini şu sözlerle anlatıyor:

shutterstock john

"'Bir fikrim olsun, bitsin ve parayı bul' modeli hiçbir zaman istediğim gibi olmadı. Dışarıdan para almak istemiyordum, bu yüzden her şeyi kendim yapıyordum. Bu benim öğrenme yöntemimdi. Fotoğrafçılara ihtiyacım vardı ve fotoğrafçı oldum. Siteyi Perl'de programladım. Başlangıçtan bu yana edinilen bu deneyimlerin çoğu, bugün aldığım kararları hâlâ etkiliyor."

Shutterstock, zamanla internetin yayılması ve dijital pazarlamanın gelişmesiyle büyük bir başarı elde etti.

shutterstock hikayesi

Bugün Shutterstock; dünya çapında milyonlarca fotoğraf, video ve müzik parçası içeren devasa bir arşive sahip. Tasarımcılara, pazarlamacılara ve diğer profesyonellere geniş bir görsel ve ses kütüphanesi sunarak işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

800 dolarlık bir kamerayla yola çıkılan şirketin piyasa değeri ise şu anda 760 milyon dolar civarında ve kullanıcılarına saniyede yaklaşık 2 fotoğraf satmasının yanı sıra günlük 10.000 fotoğraf yükleniyor.

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