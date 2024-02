Birçoğumuz ani ve radikal değişimleri sevmeyiz. Bu, internet sitesi arayüzü olsa bile. X’in (Twitter) “favori” butonu değiştiğinde nasıl üzülmüştük mesela. eBay’in eski, sarı rengine de kullanıcıları alışmıştı ve şirket bu rengi değiştirdiğinde şikâyet yağmuruna tutulmuştu. eBay ise bunun için farklı bir strateji denedi ve âdeta bir psikoloji testi yapmış oldu.

Davranışlarımızı değiştirmek kolay değil. Her sene, her ay, hatta her gün yeni kararlar alabiliyoruz fakat kaçını uygulayabiliyoruz? Kısacası, değişikliği pek de sevmiyoruz ve konfor alanımıza, alışkanlıklarımıza bağlı kalmak daha güvenli geliyor.

Bunu ister bir sevgili üzerinden düşünün, ister bir internet sitesi. Biz az sonra internet sitesi olanından bahsedeceğiz tabii ki. Bakalım eBay’in, kullanıcı davranışlarını yönlendirmek için uyguladığı strateji ne gibi ilginç sonuçlara yol açtı?

eBay, kullanıcıların ani ve büyük değişimlerden hoşlanmadığını deneyerek öğrendi.

eBay’in internet sitesinin rengi sapsarıydı. Kulağa tuhaf geliyor ama kullanıcılar alışmıştı ve garipsemiyordu. Diğer siteler beyazken eBay’in sarı renkte takılıp kalması eBay ekibini rahatsız etmişti.

Bir gün, arka planlarını beyaz yaptılar. Tahmin edin ne oldu? Kullanıcılardan, sitenin rengini sevmediklerine dair şikâyet e-postaları aldılar! Eski rengin geri gelmesini talep ediyorlardı.

eBay, farklı bir strateji denemeye karar verdi.

Kullanıcıların yakınmalarından sonra siteyi eski rengine geri döndüren eBay, birkaç ay boyunca kademeli olarak arka plan rengini az az beyazlaştırdılar. Ta ki tüm sarı renk kaybolana kadar. Ve bu sefer tahmin edin ne oldu? Neredeyse hiçbir kullanıcı değişimi fark etmedi bile!

Reddit’in doğması da aynı sebepten kaynaklıydı.

“Digg” adlı platformu hiç duymuş muydunuz? Yukarıda gördüğünüz logo, reddit’in önceki hâliydi. 2012 senesinde yeniden kurulan Digg, reddit’e rakip bile değildi çünkü insanlar açık ara Digg’i tercih ediyordu. Ancak sonrasında yaptıkları bir değişiklik, platformun sonunu getirdi.

Digg, 3.0 sürümüyle kullanıcı arayüzü tek seferde değiştirildi. Kullanıcıları ise yeni güncellemenin getirdiği tasarım değişikliklerini hiç sevmedi ve reddit’e yönlenmeye başladılar. İşte o süreç, reddit’i doğurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir benzeri, X’ten Threads’e geçişte de olmuştu fakat X’in tahtı devrilmedi ve tekrar ona döndük.

Yahoo ve Amazon gibi platformlar, benzer stratejiler uyguladı.

Amazon’un internet sitesine baktığınızda 2000’lerin başından beri hiç değişmemiş gibi göründüğünü düşünebilirsiniz ancak her ay eklenen birçok yeni özellik var. Değişimleri kademeli olarak yaptıkları için neredeyse hiç fark edilmiyor.

Yahoo da ana sayfasını yeniden tasarladı fakat sitenin geri kalanı bir süre boyunca aynı kaldı. Bir süre sonra, mail hizmetlerini yeni bir görünümle güncellediler. Birkaç hafta sonra ise “Movies” kısmına yenilikler geldi. Yani zamanla sitenin tamamı değişti aslında.

İşte tüm bu örnekler bize, keskin değişiklikler yapmadan önce kademeli olarak, hatta belki kullanıcılara memnuniyetleriyle ilgili anketler yaparak farklılığa gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak eBay örneğinden gördüğümüz üzere bize sormasalar bile değişimi ufak dozlarda aldığımızda fark etmeyeceğimizi görmüş olduk!

