Pikniklerin vazgeçilmezi, köpeklerin favori oyuncağı frizbi, aslında bir tesadüf eseri ortaya çıkmıştı. Mucidi ise öldükten sonra bir frizbiye dönüştürülmek istemişti!

Bir gün kız arkadaşıyla birbirine patlamış mısır kapağı fırlatırken kıvılcımlanan fikir, kolay kolay popülerleşemeyecekti ama bir süre sonra dünyanın dört bir yanına yayılacak bir eğlence aleti olacaktı.

Girişimci Walter Frederick Morrison ve eşi, bu oyuncağa yıllarını vermişti. Basit bir şey gibi görünse de son hâline gelmesi epey zaman almıştı. Evet, çok emek vardı ve onlar için çok önemliydi ama Fred’in de bir gün, bir frizbiye dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi ki?

19 yaşında, kız arkadaşıyla eğlendiği birkaç dakika, tesadüf eseri bir fikri meydana getirdi.

Walter Fredrick Morrison, 23 Ocak 1920 tarihinde, ABD Utah’ta dünyaya gelmişti. 19 yaşında aklına gelecek fikir, bugün hâlâ kullandığımız bir oyuncağın tohumu olacaktı.

Fred, kız arkadaşıyla birbirine patlamış mısır kutusunun kapağını fırlatıyordu. Kutunun kapağı bir süre sonra çökmüştü ve bu da kek tavasına benzer şeylerin daha iyi uçabileceği fikrini ortaya çıkarmıştı.

Bu fikirden para kazanabileceklerini anladılar.

Bahsettiğimiz olaydan yaklaşık 1 sene sonra, Fred ve kız arkadaşına, sahilde birbirlerine fırlattıkları bir kek kalıbı için 25 sent teklif edilmişti. İşte o zaman Fred’in aklına şu fikir geldi:

“Sahildeki insanlar, birbirlerine fırlatacakları bir kek kalıbı için 25 sent ödemeye hazırdı. Bir kek kalıbı değil de daha düzgün bir şey olsaydı belki daha fazlasını ödemeye bile hazır olacaklardı.”

Fred ve kız arkadaşı Lu, minik bir işletme açmaya karar verdiler.

Los Angeles sahillerinde “Flyin’ Cake Pans (Uçan Kek Kalıpları)” adında bir yer açtılar. Fred, II. Dünya Savaşı sırasında P-47 Thunderbolt uçururken aerodinamik hakkında bir şeyler öğrenmişti. Zamanla bu bilgilerini artırarak daha hızlı ve daha uzağa uçmasını sağlayan tasarımı sürekli geliştirdi.

Buradan hareketle, 1946 yılında dünyanın ilk frizbi tasarımı ortaya çıktı. Whirlo-Way adındaki taslağa daha sonra “Flyin-Saucer (Uçan Daire)” ismini verdiler. Ancak satışlar tam bir hayal kırıklığıydı.

Tasarımı sürekli geliştirmeye devam ettiler.

1954 yılına geldiğimizde Fred, fuarlarda satmak için orijinal kalıpçılardan daha fazla malzeme satın aldı ve disklerini daha ucuza üretebileceğini fark etti.

1955’te Lu ve Fred, günümüzdeki tüm frizbilerin anası olan tasarımı ortaya çıkardılar ve iki sene sonra Wham-O adındaki ünlü bir oyuncak şirketine sattılar.

Çift daha sonra şirket için başka ürünler de tasarladı fakat hiçbiri frizbi kadar başarıya ulaşamadı. Frizbi ise üstünden onlarca yıl geçmesine rağmen şu anda bizi ve köpeklerimizi eğlendiren oyuncaklar arasında.

Mucit, 2010 senesinde hayatını kaybetti.

90 yaşında kanserden hayata gözlerini yuman girişimci Walter Frederick Morrison, söylenene göre ölmeden önce “frizbiye dönüştürülmek” istemişti. Oğlu şunları söylemişti:

“Her zaman, bir frizbi olarak yaşamak istediğini söyleyerek şaka yaptığını düşünürdük ama ciddi olduğunu son zamanlarında açıkça belirtti. Küllerini frizbi yapımında kullanmamızı söyledi. Hatta onun onuruna fırlatacağımızı umduğunu belirtti.”

Frederick’in külleri karıştırılarak üretilen sınırlı sayısıdaki oyuncaklar, aile üyelerine dağıtılarak saklandı. Frizbinin icadıyla başlayan serüveni, "frizbi olarak" son buldu.

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