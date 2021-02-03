Gerilim filmleri söz konusu olduğunda ortaya koyacağı eserler fazlasıyla merak edilen M. Night Shyamalan, yeni filmi Old'dan ilk görüntüleri paylaştı. Filmin fragmanı ise pazar günü yayınlanacak.

İşaretler (Signs), Glass, Altıncı His, Split ve Unbreakable (Ölümsüz) gibi pek çok unutulmaz filmin arkasındaki isim olan yönetmen ve yazar M. Night Shyamalan’ın yeni filmi Old, herhangi bir terslik olmazsa temmuz ayında vizyona girecek ve şimdi Old’dan ilk görüntüler paylaşılmış durumda.

Bizzat Shyamalan tarafından paylaşılan video, yalnızca 6 saniye uzunluğunda olduğundan film hakkında bir fikir oluşturabileceğimiz kadar materyal sunmuyor. Bununla birlikte söz konusu videonun asıl amacı, Old’un ilk fragmanının önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek Super Bowl sırasında yayınlanacağını bildirmek.

Pierre Oscar Levy ve Frederik Peeters tarafından kaleme alınan Sandcastle (Kumdan Kale) adlı bir çizgi romandan esinlendiği bilinen Old, bir kumsalda ceset bulunması ve sonrasında gerçekleşen tuhaf olayları konu alıyor. Universal Pictures’ın arkasında bulunduğu film, Shyamalan’ın pek çok filmi gibi gerilim türünde olacak.

Planlanan vizyon tarihi 23 Temmuz 2021 olan Old’un başrollerinde Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Embeth Davidtz, Rufus Sewell gibi isimler yer alıyor. M. Night Shyamalan’ın Old için paylaşmış olduğu kısa videoya buradan ulaşabilirsiniz.