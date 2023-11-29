Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda seçmeli dersler kapsamında yer alan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları"nın bir parçası olarak, ortaokul çağındaki çocuklara ilk kez siber dolandırıcılık, siber zorbalık, siber taciz ve siber istismar gibi konularda eğitimler verilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı almayı başardı. Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıflarda her bir düzeyi 72 saatlik öğretim programını içeren ders, bu eğitim-öğretim yılının başında seçmeli dersler kapsamına alınmıştı. Dersin müfredatı da belli oldu.

Dersin müfredatı oluşturulurken amaç, öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmak ve toplumsal sorunlara karşı farkındalık oluşturmak olarak gösteriliyor. Öğrenciler bu derste yalnızca teorik bilgilerini geliştirmeyecek. Yardımcı etkileşim eğitim ortamları da oluşturulacak.

Siber dolandırıcılık, siber zorbalık ilk kez MEB müfredatında

Dersin 6. sınıflar için uygulanacak olan müfredatında "sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" üniteleri yer alacak. 7. sınıfta ise bu ünitelere ek olarak "toplum hizmeti ve gönüllülük" ünitesi gelecek. 8. sınıflar ise "sosyal girişimcilik ve inovasyon" ve "küresel sorunlara bakış" üniteleri de müfredata dâhil olacak.

Ders içerisinde öğrenciler, yakın çevrelerindeki sosyal sorumluluk çalışmalarını araştıracak. Ayrıca üst kademelerde ise kitle iletişim araçlarını da kullanabilecekleri projeler tasarlayacaklar. Bu dersin içinde farklı ünitelerde dijital etik, akran zorbalığı, dijital güvenlik, dijital değer, dijital güvenlik, dijital bağımlılık, siber takip, siber dolandırıcılık, siber tehdit, siber zorbalık, siber taciz, siber istismar gibi konulara da değinilecek, öğrenciler bu konularda eğitilecek.

Öğrenciler bu derste ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik, toplumsal sağlık, empati gibi konularda da bilgilendirilecekler. Ayrıca genç yaştan itibaren öğrenciler toplumsal gönüllülük, girişimcilik ve inovasyon konusunda da yönlendirilecek.