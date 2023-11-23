23-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya sayesinde, İngilizcesini geliştirmek isteyenler online İngilizce eğitim platformu Open English'in dil kursundan %75 indirimli fiyat ile yararlanabilecek.

İngilizce öğrenmek artık öyle bir konu ki, eğitim hayatında, iş hayatında, hatta günlük hayatta sosyal medyada bile karşımıza çıkıp kendini hatırlatıyor. Fakat tabii ki dil öğrenmek zaman ve para demek.

Neyse ki bu noktada yardımımıza online İngilizce eğitimi fırsatı çıkıyor. Bu konuda başarısını kanıtlamış platformlardan biri olan Open English de dilediği yerden dilediği zaman dil eğitimi almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan online İngilizce kurslarından biri.

30 Kasım'a kadar Open English kursları %75 indirimli:

Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin favorilerinden olan platform, kasım ayı fırsatlarını yabancı dilini geliştirmek isteyenler için sunan yeni Open English kampanyasıyla kurslarında %75 indirim sunuyor.

İngilizce seviyenizi belirlemenize yardımcı olan, ardından size özel bir programla İngilizce eğitiminizi en eksiksiz şekilde tamamlamanızı sağlayan Open English, dil eğitimini her aşamasıyla tamamen online hale getiriyor.

Open English'te sistem nasıl işliyor?

Demin de bahsettiğimiz gibi, Open English'te öncelikle bir seviye belirleme sınavı oluyor. Ardından size uygun seviyeden eğitimlerinize başlıyorsunuz. 30 dakikada bir başlayan ve 7/24 gerçekleşen online derslere bilgisayarınızdan ya da uygulamanızdan kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Birkaç öğrenci ve eğitmenin olduğu sınıflarda, yalnızca size özel ders ile ve sohbet sınıflarında eğitim alabiliyorsunuz. Ayrıca Open English öğrencisi olduğunuz andan itibaren hem size sistemi anlatan hem de tüm sorularınıza yine 7/24 WhatsApp üzerinden yanıt alabileceğiniz özel danışmanlar oluyor.

Eğitimler tamamen ana dili İngilizce olan eğitmenlerle gerçekleşiyor. Bu da özellikle telaffuz ve özgüvenli bir şekilde İngilizce konuşabilme noktalarında fayda sağlıyor. Platformda bulunan akıllı telaffuz uygulamasıyla da diksiyonunuzu geliştirmeniz mümkün oluyor.

Open English'te standart dil eğitiminin yanında TOEFL, TOEIC ve IELTS gibi uluslararası sınavlara hazırlık, iş İngilizcesi gibi alanlarda da eğitim alabiliyorsunuz. Ayrıca alınan eğitimler sonucunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne (CEFR) göre belirlenmiş seviyelere göre sertifikalar alabiliyorsunuz.

Eğer Open English'in %75 indirim fırsatından yararlanmak isterseniz buradan kampanya sayfasına ulaşabilir ve hemen Open English öğrencisi olabilirsiniz.