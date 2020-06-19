Sibirya'da Hava Sıcaklıkları Normalin 10°C Üstüne Çıktı

Avrupa Komisyonu’na bağlı bir iklim ajansı tarafından yapılan bir çalışma, Sibirya’da sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerine çıktığını gösteriyor. Çalışmaya göre Sibirya’da mayıs ayında görülen yüzey sıcaklığı, mevsim normallerinin ortalama 10°C üstündeydi.

Bilim insanları uzun bir süredir küresel ısınma nedeniyle inkar edilemez bir gerçek haline gelen iklim değişikliği hakkında çalışmalar yapıyorlar. Küresel ısınma dünyanın dört bir tarafını tehdit etmekle beraber, Antarktika ve Sibirya gibi soğuk bölgeleri diğer bölgelerden daha görünür şekilde etkiliyor.

Avrupa Komisyonu’na bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin yaptığı yeni bir çalışma Sibirya’da sıcaklıklarının, olması gerekenden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmaya göre Sibirya’da kış ve ilkbahar mevsimleri boyunca sıcaklıklar endişe verici düzeyde yüksek seviyelerdeydi. Yapılan çalışmaya göre Sibirya’da, özellikle mayıs ayında sıcaklık, olması gerekenden 10°C kadar daha yüksek seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'den bilim insanı Freja Vamborg, Sibirya’daki sıcaklık artışlarıyla ilgili olarak geçtiğimiz çarşamba günü bir açıklama yaptı. Vamborg, Sibirya’da mayıs ayında görülen sıcaklık artışının endişe verici bir işaret olduğunu, ancak bölgede mayıs ayı dışında da sıcaklıkların olağandışı bir şekilde yüksek olduğunu söyledi. Freja Vamborg, Sibirya’da kış ve ilkbahar mevsimleri boyunca sıcaklığın normalin üstünde seyrettiğini açıkladı.

Sibirya’daki sıcaklık artışıyla ilgili Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden yapılan açıklamada, küresel olarak en sıcak mayıs ayının yaşandığı açıklandı. İklim ajansı, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Sibirya’da da sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğu belirtildi.

Sibirya’daki sıcaklık artışıyla ilgili Guardian’a açıklama yapan Rosgidromet Hava Servisi’nin baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova, bu kış Sibirya’da kayıt altına alınan sıcaklıkların, 130 yıldan bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık değerleri olduğunu söyledi. Makarova, kış mevsiminde Sibirya’da sıcaklık artışının mevsim normallerinin 6°C üzerinde olduğunu dile getirdi.

Sibirya’da daha önce de anormal sıcaklık artışlarının görüldüğünü söyleyen Fraje Vamborg, yaşanan durumu olağandışı hale getirenin sıcaklık artışlarının devam ettiği süre olduğunu söyledi.