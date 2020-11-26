Araştırmaya Göre Sıcak Çikolata İçmek Beyne Yararlı

Yeni bir araştırmaya göre sıcak çikolata içmek beynimiz için oldukça yararlı. Bunun sebebi ise sıcak çikolatanın beynimiz için faydalı besinleri çokça içermesi.

Yeni bir araştırmaya göre beynimizin sağlıklı ve hafızamızın güçlü olması için oldukça lezzetli bir yol var: Sıcak çikolata tüketmek. Bunun nedeni ise bitkilerde, özellikle de kakaoda bulunan bazı maddelerin beyin sağlığı ve iyi bir hafızayla ilişkili olması.

Kakaoda bulunan bir çeşit besin olan flavonoidler, kandaki oksijen seviyesinin yükselmesini sağlayabiliyor. Böylelikle beynin daha sağlıklı olmasını mümkün hale getiriyorlar. Hatta bu besinler sayesinde sıcak çikolata, bilişsel süreçlere de destek oluyor.

Sıcak çikolata beyne faydalı

Birmingham Üniversitesi ve Illionis Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 yetişkin erkeğe gittikçe zorlaşan bilişsel testler yaptı. Bu testlerde gönüllülerin yarısına içinde flavonoidler bulunan kakao içeceği verilirken kalan 9'u ise plasebo aldı.

Araştırma sonucunda gerçek kakao içeceği tüketenlerin testteki başarı oranı, diğer gruba oranla %11 daha yüksek oldu. Gerçek içeceği tüketenler, sorulara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi başardı.

Yapılan incelemelerde vücudunda daha fazla flavonoid bulunan gönüllülerin beynindeki kanın oksijen seviyesinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu da akıllara flavonoidler başarılı olma nedeninin daha yüksek oksijen seviyesi olduğunu, böylece bilişsel kapasiteyi geliştirdikleri fikrini getiriyor.

Çay da aynı etkiye sahip

Öte yandan sıcak çikolata sevmeyenler için de bir alternatif bulunuyor. Ülkemizin gayrıresmi olarak milli içeceği diyebileceğimiz çay da flavonoidler anlamında zengin bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kırmızı şarap, incir ve elma da bu bileşen açısından zengin.

Daha önceki çalışmalarda da bilim insanları bu bileşeni içeren besinlerin beyin faaliyetlerine olumlu yönde etki ettiğini ortaya koymuştu. Yani deney her ne kadar sıcak çikolata özelinde yapılmış olsa da başka bir flavonoid kaynağından da beslenmek isteyenlerin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Bu madde pek çok sebze ve meyvede farklı düzeylerde de olsa bulunuyor.