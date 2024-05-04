Yeni bir araştırmaya göre bu yaz Avrupa'da hava sıcaklığı tahmin edilenden daha yüksek olacak. Durumun sebebi olarak ise temiz hava gösteriliyor.

Şimdiye kadar sıcak havanın suçlusu olarak gösterilen pek çok farklı şeyle karşılaştık: sera gazları, ineklerin gaz çıkarmaları, fosil yakıtlar… Yeni bir araştırmaya göre bu yılın yaz aylarında Avrupa'da görülecek sıcak havaların bir nedeni daha var. Bu da havanın temiz olması.

Avrupa Jeobilimciler Birliği tarafından açıklanan yeni bir araştırma, daha önceki hava tahminlerinde hava temizliğine dikkat edilmediği için tahminlenen sıcaklıklar ile gerçek sıcaklıklar arasında ciddi farklılıklar görülebildiğini ifade etti. Pek çok Avrupalının hayatlarını planlamak için bu takvimlere büyük önem verdiği biliniyor.

Hava temiz olduğunda sıcaklıklar daha yüksek oluyor

Araştırmacılar, bu verilerin hesaba katılmamasının modellerde sapmaya neden olduğunu ve 1980 ile 2022 arası verileri karşılaştırdıklarında, beklenen sıcaklık ile gerçekleşen sıcaklıklar arasında 1 santigrat derecelik farklar ortaya çıktığını ifade ettiler. Küresel çapta ise bu etki daha az oldu ve 0,5 santigrat derece olarak gerçekleşti.

Şu andaki modellerde temiz havanın değerlendirmeye katılıp katılmadığı bilinmiyor. Yine de sıcak havalara, modellerde tahmin edilenden biraz daha fazla hazırlanmakta bir sakınca yok gibi gözüküyor. Havanın ne kadar temiz olduğunun sıcaklıklara olan etkisinin modellere girmesine ise daha uzun bir zaman olduğu ifade ediliyor.