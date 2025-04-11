Siemens'in hem İspanya hem de demir yolu işinden sorumlu CEO'su Agustin Escobar, New York'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Escobar'ın eşi ve 3 küçük çocuğu da aynı kazada öldü.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Siemens ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin İspanya birimi ile demiryolu biriminin 55 yaşındaki CEO'su Agustin Escobar, ABD'de yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan kazada Escobar'ın eşi ve üç çocuğu da ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Çocuklar; 4, 5 ve 11 yaşlarındaydı.

Edinilen bilgilere göre Agustin Escobar ve ailesi, New York'u havadan seyretmek için bir helikopter turuna çıkmışlardı. Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da helikopterin teknik arıza nedeniyle kırıma uğradığı düşünülüyor.

Helikopter, Hudson Nehri'ne düştü

ABD'li haber kaynaklarından gelen bilgilere göre kırıma uğrayan helikopter, metrelerce yüksekten Hudson Nehri'ne çakıldı. Bu arada; Siemens CEO'su ve ailesinin yanı sıra aynı helikopterde bulunan bir iş insanı ile pilot da hayatını kaybetti.

New York'ta helikopter turu, çok da şaşıracağımız bir durum değil. Zira bölgede çok sayıda tur şirketi bulunuyor ve bu firmalar, dileyen kişilere helikopter ile New York turu attırıyorlar. İşte Siemens'in üst düzey yöneticisi, New York Helicopter Tours isimli bir şirkete ait Bell 206 tipi helikopter ile şehri keşfetmek istemişti. Ancak yaşanan kaza, koca bir ailenin ne yazık ki sonunu getirdi.