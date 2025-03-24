sıfır araba fiyatlarına zam yolda

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt'tan sıfır araba fiyatlarına ilişkin bir açıklama geldi. Bozkurt, fiyat artışlarının kaçınılmaz bir noktaya geldiğini açıkladı. Peki sıfır araba fiyatlarına neden zam gelecek?

Hem Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su hem de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) Başkanı olarak görev yapan Ali Haydar Bozkurt'tan sıfır otomobil satın almayı düşünen vatandaşlar için can sıkıcı bir açıklama geldi. Ali Haydar Bozkurt'un açıklamasına göre sıfır otomobiller için fiyat artışları kaçınılmaz bir noktaya geldi.

Ali Haydar Bozkurt'a göre sıfır otomobillere zam gelecek olmasının nedeni, döviz kurundaki oynaklık. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yıllarda dolar ve euro kurunun çok hızlı hareket etmesi, sıfır otomobil fiyatlarının haftalık değişmesine neden oluyordu. Son dönemlerde yeniden hareketlenen döviz kuru, yine benzer olaylar yaşanmasına neden olacak gibi görünüyor. Yani Ali Haydar Bozkurt, böyle düşünüyor.

İşte Ali Haydar Bozkurt'un açıklaması:

Kur artınca fiyat artmak zorunda. Bunun başka bir çı­kış yolu yok. Bir de ne zaman fiyatlar artar? Vergi yükse­lince artar. Gümrük yük­selir, artar. Onlar ayrı hikâ­ye. Ama en temel konu döviz artarsa. Ya da üretici bir se­bepten zam yaparsa. İşte se­bepler belli. Sonuçta araçla­rın maliyeti var. Ama en temel iki konu bu. Bugünlerdeki se­yirde de kur arttığı sürece kü­çük büyük artık durum neyi gerektiriyorsa fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam ede­bilir.

Piyasayı takip etmekte yarar var!

Ali Haydar Bozkurt'un sözlerine itirazımız yok. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bilindiği üzere sıfır otomobil satışlarında gerileme yaşanıyor. Ayrıca kredi faizleri hâlâ çok yüksek ve vatandaş, istediği arabaya ulaşmakta ciddi sorunlar yaşıyor. Hâl böyle olunca firmalar, satışların daha da düşmesini engellemek için zam oranlarını düşük seviyede tutabilirler. Nisan ayının başında yayımlanacak fiyat listeleri, sektörde neler yaşanacağını daha iyi anlamamızı sağlayacak.

En çok satan modellerin fiyatlarında değişim var mı?

Yaptığımız incelemelerde Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yer alan Renault Clio ile Opel Corsa'da fiyat artışları olduğunu tespit ettik. Ay başında başlangıç fiyatı 1 milyon 260 bin TL olan Renault Clio, an itibarıyla 1 milyon 334 bin TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Opel Corsa'nın fiyatı ise 1 milyon 190 bin TL'den 1 milyon 256 bin TL'ye yükselmiş durumda.