Tesla, yenilenen Model Y'yi Türkiye'de satışa sundu. Şimdilik sadece önceden konfigüre edilmiş araçlar satan firma, yüzde 10'luk ÖTV diliminden vazgeçmiş gibi görünüyor. İşte yenilenen Model Y'nin Türkiye fiyatı...

Elektrikli otomobil devi Tesla, birkaç ay önce tanıtımını gerçekleştirdiği makyajlı Model Y'yi Türkiye pazarına getirdi. Ancak size üzücü bir haberimiz var. Yenilenen Model Y, ülkemizde yüzde 10'luk ÖTV dilimine sahip olmayacak gibi görünüyor. En azından şimdilik...

Tesla Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda şimdilik sadece birkaç seçenek sunulduğunu görüyoruz. Tüketiciler, markanın önceden konfigüre ettikleri Model Y'lerden birini tercih edebilecekler. Ancak bu durumun yakında değişeceğini düşünüyoruz. Şirket, eskiden yaptığı gibi yine özelleştirme seçenekleri sunacaktır.

Yenilenen Tesla Model Y Türkiye fiyatı:

Menzil - Maksimum Hız Donanım Paketi Fiyatı 586 km, 201 km/s Long Range Dört Çeker 3.465.581 TL

Yukarıdaki fiyat, hiçbir ekstrası olmayan yeni Model Y için sunuluyor. Sitedeki diğer araçlara baktığımızda "Siyah ve Beyaz Premium İç Mekan" opsiyonuna sahip versiyon için 3.534.528 TL, "Çeki Demiri" opsiyonlu versiyon içinse 3.543.110 TL istendiğini görüyoruz. Bakalım Tesla, yeni Model Y'yi yüzde 10 ÖTV dilimine sokmak için uğraşacak mı...

Peki yeni Tesla Model Y neler sunuyor?