WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları arasında büyük popülerlik kazanan Signal'in kurucusu ve CEO'su Moxie Marlinspike, CEO'luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Maxio, bunun şirketin başarısı için önemli olduğunu belirtti.

WhatsApp’ın kullanıcılarına verilerini işlemeye ilişkin politikaları tüm kullanıcılarına zorunlu olarak onaylattırdığı günlerde alternatif mesajlaşma uygulamaları büyük bir popülerlik kazanmıştı. Bu uygulamalardan biriyse Elon Musk’ın bile Twitter hesabından ‘Use Signal (Signal kullanın)’ paylaşımı yaptığı Signal uygulamasıydı.

O günlerde kullanıcı sayısında inanılmaz bir artış yaşayan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden Signal’den bugün önemli bir haber geldi. Signal’in kurucusu ve CEO’su Moxie Marlinspike, yaklaşık 10 yıl boyunca üstlendiği CEO’luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Signal’in yeni CEO’su belli olmazken, geçici olarak bu görevi üstlenecek isim de açıklandı.

“Signal’in başarısını artırmak için önemli”

Marlinspike, paylaştığı blog yazısında Signal’in hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için yönetim kurulunda kalacağını ifade etti. Uygulamanın kurucusu, CEO’luk görevini bırakma nedenini açıklamasa da bunun Signal’in başarısını artırmak için önemli olduğunu açıkladı. Ayrıca Signal’i nasıl tek başına kurduğunu ve uzunca bir süre çağrı merkezini dahi kendisinin yönettiğini anlattı. Signal’in bugün 30 kişilik ekipten oluştuğunu da ekledi.

Moxie Marlinspike, geçtiğimiz aylardan bu yana şirketi yönetecek yeni bir CEO arayışında olduğunu, şimdi de bunu blog yazısıyla herkese duyurduğunu ve olası adayları beklediğini açıkladı. Yeni kalıcı CEO belli olana kadar ise CEO’luk görevini geçici olarak Brian Acton’ın üstleneceğini ifade etti. Acton, WhatsApp’ın kurucu ortağıydı ve Ağustos 2018’de Marlinspike ile Signal Vakfı’nı kurmuştu. Acton, daha önce yaptığı açıklamalarında herkesin Facebook'u silmesi gerektiğini savunuyordu.