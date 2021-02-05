Şikayetvar, 2020'de En Çok Neyin Şikayet Edildiğini Açıkladı

2020'ye dair verilerini paylaşan Şikayetvar, bu sayede en çok şikayet edilen sektörleri, şikayet oranı artan ve azalan sektörleri, en çok aranan kelimeleri ve çok daha fazlasını ortaya koymuş oldu.

Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet ile ilgili şikayetlerini dile getirdiği, yeni bir ürün ya da hizmet satın almak isteyenler için bilgi kaynağı olmayı başaran Şikayetvar, 2020 verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Türkiye’nin 2020 yılında en çok hangi sektörden şikayet ettiğini, en çok hangi sektörden memnuniyet duyduğunu, en “şikayetçi” şehrin hangisi olduğunu ortaya koyuyor.

2019 yılında 105 bin 157 olan Şikayetvar’a kayıtlı marka sayısı, 2020 yılında 120 bin barajına ulaşmış durumda. Ayda ortalama 18 milyon kişinin ziyaret ettiği Şikayetvar, geçtiğimiz yıl 450 binin üzerinde şikayetin çözülmesine aracı oldu. 2019’da 1 milyon 974 bin 817 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 82 artışla 3 milyon 605 bin 92’ye yükselmiş durumda. Ayrıca 2019’da 951 bin 630 olan üye sayısı da 2020’de yüzde 80 artarak 1 milyon 713 bin 340’a ulaşmış durumda.

2020'de Şikayetvar'da en çok ziyaret edilen marka Türk Telekom, en çok ziyaret edilen sektör e-ticaret oldu

Şikayetvar’da 3 milyon 716 bin 966 sayfa görüntülenmesi alan Türk Telekom, 2020’nin en çok merak edilen markası oldu. Türk Telekom’u sırasıyla Trendyol, Ziraat Bankası, Vodafone ve Turkcell takip etti. En çok sayfa görüntülenmesi alan şirket, bir telekomünikasyon şirketi olsa da; en çok ziyaret edilen sektör 9 milyon 757 bin 502 ziyaretçi ile e-ticaret oldu. Bankacılık, telekomünikasyon, cep telefonu, özel hastane ve klinikler de ise en çok ziyaret edilen diğer sektörler oldu.

Şikayet artış oranlarına baktığımızda hobi-oyun kategorisinin yüzde 232 artışla açık ara birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Kitapevleri ve yayınevi kategorisinde yüzde 195 artış görülürken; kargo ve nakliyat kategorisinin şikayet artış oranı yüzde 193 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca şikayet oranı yüzde 188 ardan e-ticaret ve yüzde 182 artan uygulama platformları da listenin üst sıralarında yer aldı.

Sinema, şikayet oranı en çok azalan sektör oldu

Koronavirüs pandemisi yalnızca şikayet oranı artan sektörleri değil şikayet oranı azalan sektörleri de etkiledi. Sinema, yüzde -79 ile şikayet oranı en çok azalan sektör oldu. Oyun merkezleri yüzde -72 ile ikinci sırada yer alırken; toplantı/fuar/konser/tiyatro organizasyonları da yüzde -54 ile üçüncü sırada yer aldı.

2020 yılında müşterilerine en fazla kulak veren ve memnuniyeti ön plana çıkaran sektör, yüzde 79 ile faizsiz ev finans sistemi olarak belirlendi. erkek tıraş ve bakım ürünleri, yüzde 63 memnuniyet oranına sahipken; güvenlik sistemleri sektörü de yüzde 58’lik bir memnuniyet oranına ulaşabildi.

Türkiye'nin en şikayetçi ili Ankara oldu

Toplam nüfusa göre şikayet oranlarını dikkate aldığımızda her bin kişiye 74 şikayet düşen Ankara, Türkiye’nin en “şikayetçi” ili olarak ön plana çıkıyor. Bu oran İstanbul’da binde 70, İzmir’de ise binde 60 oldu. Yüz binde 2 şikayet oranına sahip olan Muş ise şikayet oranının en düşük olduğu ilimiz oldu. Muş’u sırasıyla Ağrı, Adıyaman ve Iğdır takip etti.

Şikayetvar’ın açıklamalarına göre 2020 yılında kullanıcıların platform içinde en çok aradıkları kelime, 2 milyon 596 bin 972 arama ile “müşteri hizmetleri” oldu. 1 milyon 410 bin 134 arama ile “Ücret”, 1 milyon 349 bin 679 arama ile “kargo”, 1 milyon 280 bin 121 arama ile “telefon” ise diğer en çok aranan kelime ya da kelime öbeği oldu.

Şikayetvar, 2020’nin en ilginç şikayetlerini ise şu şekilde paylaşıyor: