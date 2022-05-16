Silent Hill Geri Dönüyor: Konami Çalışmalara Başladı

on gelen haberlere göre aynı anda dünyanın dört bir yanındaki Konami stüdyolarında birden fazla Silent Hill projesi geliştiriliyor. Söylentilere göre bu projelerin arasında bir remake, bir devam filmi ve hikâye odaklı bölümler şeklinde ilerleyen Telltale yapımı-vari bir oyun var.

2000’li yılların PlayStation oyunları denince akla ilk gelen oyunlardan biridir Silent Hill. Kendine özgü yaratıkları ve inanılmaz sürükleyici korku hikâyesiyle Silent Hill’in birçok oyuncuda farklı duygular uyandırdığından eminiz.

Silent Hill, en son iptal edilen P.T. projesi ile yürekleri dağlamış ve derin bir sessizliğe bürünmüştü. Şimdi ise çeşitli kaynakların oyun haber kaynaklarına verdiği bilgilere göre Konami’nin çeşitli stüdyolarında birbirinden farklı Silent Hill projeleri geliştiriliyor.

Geliştirilen projelerin arasında bir remake oyun, bir devam filmi ve hikaye odaklı bir dizi şeklinde oyun bulunuyor

İlk haberler oyun habercisi Jeff Grubb tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Söylentilere göre remake oyunda üzerinde yeniden çalışılmış yapay zekâ, animasyonlar, bulmacalar ve birkaç yeni oyun sonu bulunacak. Oyun ilk olarak süreli olacak bir şekilde PlayStation özel olarak çıkacak.

Hatta orijinal Silent Hill’in müziklerini yapan besteci Akira Yamaoka, 2021’de yaptığı bir açıklamada üzerinde çalışacağı bir sonraki oyunun, oyuncuların uzun süredir haber beklediği bir oyun olduğunu açıklamıştı.

Tek gelecek olan oyun bu da değil. Kaynakların belirttiğine göre Silent Hill için Telltale yapımına benzeyen hikâye odaklı bir oyun da gelecek. İşin güzel yanı ise bu oyun, Until Dawn ile tanıdığımız Supermassive stüdyosu tarafından geliştirilecek. Supermassive’e ek olarak bu hikâye odaklı oyunda Outer Wilds’ın geliştiricisi Annapurna Interactive de görev alacak.

Ortada Silent Hill için çekilen 2006 yapımı filmin devamı niteliğinde olacak bir film çekileceği söylentisi de dolanıyor ancak bu konu hakkında henüz çok net bir bilgi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.