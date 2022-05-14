Silent Hill Oyununun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konami’nin bir zamanlara damga vuran Silent Hill oyunu geri mi dönüyor? Efsanevi oyunun yeni sezonuna dair görüntüler sızdırıldı.

Japon merkezli oyun geliştiricisi Konami, genelde çoğu kişi tarafından futbol oyunlarıyla bilinir. Ancak şirketin yıllar öncesine damga vurmuş bir macera oyunu da bulunuyor. Silent Hill isimli oyun, görünüşe bakılırsa yeniden sahalara dönecek.

Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen Silent Hill, kısa süre önce bazı ekran görüntüleriyle sızdırıldı. Konami’nin son olarak 1990’lı yıllarda piyasaya sürdüğü oyunun, 2020’de yeniden geliştirilmeye başladığını gösteren oyun içi görselleri ortaya çıktı. Bu da, oyunun uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıkacağının sinyallerini verdi.

Silent Hill sızıntılarına Konami’den telif

Dusk Golem isimli Twitter kullanıcısı, Konami’ye ait Silent Hill oyunun bazı görüntülerini buldu. Oyun içi görüntülerin 2020’ye ait olduğunu bildiren kullanıcı, karakterle ilgili göze çarpan bazı detayları da takipçileriyle paylaştı.

Bu bağlamda Silent Hill oyununda Anita ve Maya isimli karakterlerin olacağı bildirildi. Ayrıca oyunun SMS mesajlarıyla bağlantılı olacağı da yine söylentiler arasında. Ancak sızıntıyı yapan kişi, çeşitli nedenlerden dolayı daha fazla bilgiyi aktaramadı. Zira Konami’de daha fazla bilginin yayılmaması için Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA)’na başvurdu.

Konami, görüntülerin kaldırılmasını talep etti

Ortaya çıkan ekran görüntülerine karşı Konami hemen harekete geçti. Şirket, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA)’dan ihtar yayınlayarak görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Ancak sızıntıyı yapan Dusk Golem bu ihtarı pek umursamadı.

Twitter üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Golem, oyunun 2020’den bu yana bir geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti. Ancak süreçte değişiklikler olacağını da yine sözlerine ekledi. Dolayısıyla oyunun hâlâ gelişimine devam edilip edilmediği bilinmiyor. Zira görüntüler iki yıl öncesine ait ve oyunun geliştirilme sürecinde değişiklikler yaşanabileceği de olasılıklar arasında.