Elizabeth Holmes, Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu

2003 yılında kurduğu Theranos isimli şirket aracılığıyla milyarlarca dolarlık dolandırıcılığa imza atan Elizabeth Holmes, dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu. Holmes'ün dört ay süren davasında kendisine 11 suçlama yöneltilmişti.

Dünyanın teknoloji öncülerinin çıktığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi bölgesi, yakın zamana kadar büyük bir dolandırıcılık vakasının da adresiydi. 2003 yılında henüz 19 yaşında olan Elizabeth Holmes isimli bir kadın, Theranos isimli bir şirket kurarak yalnızca küçük miktarda kan örneğiyle ufak otomatik cihazlar sayesinde çabuk ve doğru bir şekilde kan testleri gerçekleştirmeyi vadediyordu.

Elizabeth Holmes’ün bu vaadiyse tamamen yalandan ibaretti. Üstelik kendisini bir zamanlar dünyanın en zengin kadını da yapan bu dolandırıcılık hikâyesinin foyası, şirket kurulduktan 12 yıl sonra, 2015’te ortaya çıktı. Hikâyenin ortaya çıkmasıyla Holmes’ün o zamana kadar elde etti 4,5 milyar dolarlık servet elinden alındı. Uzunca süren davaların ardından kurduğu şirket de kapandı. Fakat Holmes için yürütülen dava, günümüze kadar sürdü.

En sonunda dava bitti, Elizabeth Holmes suçlu bulundu:

Holmes’ün hamileliği ve COVID-19 nedeniyle Haziran 2018’de iddianamesi tamamlanan Holmes’ün davası, ancak 31 Ağustos’ta başlamıştı. Holmes, toplam 11 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Savcılar, Holmes’ün geliştirdiği teknoloji konusunda bilerek yalan söylediğini öne sürdü. Jüri üyeleri, Holmes’ü dört farklı ithamdan suçlu buldu. Bu suçlar arasında yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılık suçlamaları bulunuyor. 37 yaşındaki Holmes’ün 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor.

Holmes, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Dört ay süren dava boyunca sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüriye çok farklı iki anlatı sunuldu. Savcılar, jüri üyelerine 30 tanık çağırarak Holmes’ün bile bile yatırımcılara hileli ürünü sattığını kanıtlamaya çalıştı. Dört ay süren ve bugün sona eren davanın kapanış konuşmasında Savcı Jeff Schenk, şu ifadeleri kullandı:

“Holmes, başarısızlığa karşı sahtekarlığı seçti. Yatırımcılara ve hastalara karşı dürüst olmamayı seçti. Holmes, yatırımcılarına teknolojinin planladıkları gibi çalıştığını söyledi.”

Davada savunma tarafı, Holmes’ü korumak için ilginç iddialarda da bulundu. Holmes’ün erkek egemen bir sektörde kırılma yaratan ve kendisini işine adayan azimli bir kadın imajı yaratan savunma tarafında Holmes, Theranos’un teknolojisindeki hataları kabul etti ancak hastalarını ya da yatırımcılarını bilerek dolandırmadığını iddia etti.

Son olarak Holmes, kendisinden 19 yaş büyük eski iş ortağı ve eski erkek arkadaşı Ramesh Sunny Balwani’yi duygusal ve cinsel tacizle suçladı. Theranos’un eski başkanı olan Balwani’nin davası önümüzdeki ay başlayacak.

Elizabeth Holmes’ün dolandırıcılık hikâyesi, Apple tarafından da film olarak ekranlara taşınacak.