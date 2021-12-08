Henüz 19 yaşındayken kurduğu Theranos isimli şirketle 10 yılı aşkın süre boyunca Silikon Vadisi’nde çeşitli vaatlerle faaliyet göstererek dolandırıcılık yapan Elizabeth Holmes’ün hikâyesi film oluyor. 'Bad Blood' ismiyle çıkış yapacak olan film, Apple Studios tarafından geliştirilecek.

Silikon Vadisi, 2003 yılında henüz 19 yaşındaki bir kadının kurduğu şirkete ev sahipliği yapmaya başlamıştı… Elizabeth Holmes tarafından kurulan Theranos isimli bu şirket, yalnızca küçük miktarda kan örneğiyle geliştirdiği ufak otomatik cihazlar sayesinde çabuk ve doğru bir şekilde kan testleri gerçekleştirebileceğini öne sürüyordu. Fakat bu iddiaların hepsi yalan çıktı.

Elizabeth Holmes’ün skandalı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı ve o zamana kadar topladığı 4,5 milyar dolarlık servet, bir anda puf oldu. Uzunca bir zaman süren davalardan sonra şirket, 2018 yılında kapatıldı. İşin daha da ilginç yanı, dolandırıcılık suçlamasının yer aldığı iddianame Haziran 2018’de tamamlanmış olmasına rağmen Holmes’ün ve şirketin eski başkanı Ramesh Balwani’nin davası, Holmes’ün hamileliği ve COVID-19 nedeniyle ertelendi. Holmes’ün davası 31 Ağustos’ta başlarken, Balwani’ninki 11 Ocak 2022’de başlayacak.

İşte 2 paragrafta kabaca özetini çıkardığımız bu dolandırıcılık hikâyesi, Apple tarafından ekranlara taşınacak.

Apple, hikâyeyi filme dönüştürmek için kolları sıvadı:

Apple TV+ için film ve dizi üreten yapımcı şirket Apple Studios, henüz tamamen sonuçlanmayan dolandırıcılık Silikon Vadisi’ndeki dolandırıcılık hikâyesini göstermek için film yapmak üzere kollarını sıvadı. Şirket, ‘Bad Blood’ ismiyle çıkış yapacak bu filmin yönetmenini ve başrolde yer alacak, yani Elizabeth Holmes’ü oynayacak oyuncuyu da belirledi. Buna göre film, Adam McKay tarafından yönetilecek ve başrolde Jennifer Lawrance yer alacak.

Yönetmen Adam McKay, yönetmenliğin yanı sıra filmin yazarlığını ve yapımcılığını da üstlenecek. Film, bir zamanların en genç milyarderi Elizabeth Holmes’ün döndürdüğü dolap ortaya çıkana kadar neler yaptığını ve yaşadığını konu alacak. Film, gazeteciliğin en önemli ödülü Pulitzer’i kazanan araştırmacı gazeteci John Carreyrou’nun ‘Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup’ isimli kitabına dayanacak.

Bad Blood filminin fikri aslında yeni yeni ortaya çıkmadı. Bundan önce son olarak Dune’u vizyona sokan yapım şirketi Legendary Productions, 2016 yılında, yani skandal henüz yeni ortaya çıkmışken projeyi başlattı. Apple Studios, Legendary Productions ile ortaklaşa çalışarak filmi bizlere sunacak.

Filmin çıkış tarihi henüz belli değil.