NASA'nın Silikon Vadisi'nde bulunan "Ames Araştırma Merkezi" isimli tesisi, hindilerin istilasına uğradı. Son dönemlerde sayıları iyiden iyiye artan hindiler, tesiste adeta kaos çıkarmış durumdalar. NASA ile ABD Tarım Bakanlığı, hindileri toplamak için harekete geçti.

Bugüne dek yaptığı çalışmalarla uzayla ilgili onlarca bilinmezi açığa çıkaran ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), oldukça basit bir sorunun üstesinden gelemiyor. Öyle ki kurumun Silikon Vadisi'nde bulunan bir merkezi, bir grup hindi tarafından istila edildi. Üstelik bu hindiler, NASA ofisindeki olağan düzenin altını üstüne getirmiş durumdalar.

NASA'nın Silikon Vadisi'nde bulunan Ames Araştırma Merkezi, aslında yıllardır hindilere ev sahipliği yapıyor. NASA sözcüsü Rachel Hoover tarafından yapılan açıklamalara göre 2019'da 5 ila 8 hindi, merkeze gelip dolaşıp gidiyordu. Ancak 2020'ye geldiğimizde tesisi ziyaret eden hindilerin sayısı 25'e kadar yükseldi. Sözcü, hindilerin nereden geldikleri konusunda bir fikirleri olmadıklarını, zaman içerisinde üremiş olabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Ames Araştırma Merkezi'nde kaos var

Edinilen bilgilere göre NASA'nın Silikon Vadisi'ndeki merkezini adeta istile eden hindiler, tesiste kaos çıkarmış durumdalar. Zira bu hayvanların her yere pisledikleri, araç geçişlerini engelledikleri, araçlarla birlikte tesis pencerelerini gagaladıkları ifade ediliyor. Hatta tesisin bulunduğu alandaki havalimanında, hindi muhalefeti nedeniyle uçuşlarda da sıkıntılar yaşanıyormuş. NASA, hindilerin bir an önce toplanması gerektiği konusunda ABD Tarım Bakanlığı ile dirsek temasında bulunmuş durumda.

Mercury News'te yer alan bir habere göre NASA ile ABD Tarım Bakanlığı, hindilerin yakalanabilmesi için tesisin çevresine tuzaklar kurmaya başladı. Mısır yemleri ile hayvanları tuzağa düşüren yetkililer, toplayabildikleri hindileri bölgedeki bir ekolojik koruma bölgesine götürüyorlar. Şu ana kadar 18 hindinin yakalandığı, diğer hindilerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.