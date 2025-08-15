Çinli teknoloji üreticileri, sadece bir SIM kart boyutunda olan yüksek performanslı SSD üretmeye başladılar. Bu yeni teknoloji, dizüstü bilgisayarlar ve el konsolları için yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Çinli bir depolama çözümleri üreticisi olarak hizmet veren Biwin isimli firmadan çok önemli bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Mini SSD" olarak isimlendirdiği bir ürün duyurdu. Bu SSD'yi benzersiz kılan özelliği ise tasarımı. Biwin'in yeni SSD belleği, sadece bir SIM kart boyutunda. Bu yeni teknoloji, dizüstü bilgisayar dünyasında çok büyük yenilikler yaşanmasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Standart SSD'leri bilirsiniz. Bu ürünler kabaca bir kredi kartı boyutundadır. Biwin tarafından tasarlanan SSD ise 15 mm x 17 mm x 1,4 mm ölçülerinde. Üstelik bu küçük boyuta rağmen Mini SSD, 3.400 MB/sn yazma hızına sahip. Ürünün depolama kapasitesi ise 2 TB'ye kadar çıkıyor.

Mini SSD için özel bir yuva olacak

Biwin tarafından geliştirilen yeni SSD'nin kullanılabilmesi için özel bir yuva tasarlandı. Hatta AMD tabanlı Strix Halo işlemcili bazı bilgisayarlar için yapılan bir iş birliği ile bu özel yuva, birkaç ay içerisinde son tüketici ile buluşmuş olacak. Bakalım yeni nesil SSD teknolojisi, tüm bilgisayar üreticileri tarafından benimsenip sektörde önemli bir değişime yol açacak mı...

Bu arada; Biwin, SIM kart boyutunda SSD üreten tek firma değil. Yine Çin'de hizmet veren başka bir firma da "1517" olarak isimlendirdiği SIM kart boyutlu SSD'sini piyasaya sürmüş durumda. Bu tür teknolojilerin yaygınlaşması hâlinde hem dizüstü bilgisayarlar hem de el konsolları için önemli iyileştirmeler görebiliriz. Tabii bunların ne zaman yaygınlaşacağını zaman gösterecek.