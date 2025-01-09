Seagate'in alt markası LaCie, ultra yüksek hızlara sahip yeni harici diski "Rugged SSD Pro5"i duyurdu. Fiyatı henüz açıklanmayan ürün, bu ay sonunda satışa sunulacak.

2014 yılında Seagate tarafından satın alınan disk üreticisi LaCie, özelliklerine inanmakta zorlanacağını en yeni harici diskini duyurdu. "Rugged SSD Pro5" olarak isimlendirilen harici disk, yüksek hıza ihtiyaç duyan tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Tabii bu denli yüksek hıza gerek olup olmadığı konusu tartışmaya açık.

50 GB önbelleğe, 2 TB ve 4 TB depolama seçeneklerine sahip olan LaCie Rugged SSD Pro5, Thunderbolt 5 bağlantısına sahip. Bu taşınabilir diskin 6700 MB/s veri okuma ve 5300 MB/s veri yazma hızı bulunuyor. Bu veri yazma hızını şöyle izah edebiliriz; GTA 5'i (120 GB) bu harici diske yüklemek isterseniz, bu işlem sadece yarım dakikada tamamlanır. Şirkete göre bu SSD'yi Thunderbolt 5 destekleyen MacBook Pro'ya bağlarsanız, 6K ve 8K RAW videoları gerçek zamanlı düzenleyebileceksiniz.

Karşınızda LaCie Rugged SSD Pro5

LaCie Rugged SSD Pro5, diğer özellikleriyle de dikkat çekici bir ürün. Darbelere karşı dayanıklı kauçuk malzeme ile ile kaplanan SSD, 3 metre yüksekten düşse bile hasar görmüyor. Ayrıca bu harici disk, toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip. Modüler bir yapıya sahip olan ürünün bir pantolon cebinde taşınabilecek kadar küçük ve hafif olduğunu da belirtelim.

LaCie, Rugged SSD Pro5'in fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin resmî internet sitesindeki bilgilere göre bu cihaz, bu ayın sonlarına doğru satışa sunulacak. O günler geldiğinde fiyatı da gün yüzüne çıkmış olacak.