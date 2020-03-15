Simetri Hastalarının Bakmaya Doyamayacağı 8 Hayvan Fotoğrafı

Dag Knudsen adlı bir fotoğraf sanatçısı, hayvanların simetrik ve olağanüstü güzellikte fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflar, bu dünyanın dışından gelmiş gibi görünüyor. O fotoğraflardan bazılarına gelin daha yakından bakalım.

Dünyanın en sevilen fotoğrafları evcil hayvanlara ait fotoğraflar olabilir. Özellikle sosyal medyada en çok karşımıza çıkan şeyler arasında bu sevimli dostlarımızın yer aldığı kareler göze çarpıyor.

Evcil hayvanı olan herkesin bildiği üzere tüylü (ya da tüysüz) dostlarımızın fotoğraflarını çekmek hiç de kolay değil. Kameranın önündeki görüntüleri, gerçekteki sevimliliklerini genellikle yansıtamaz. Dag Knudsen adlı fotoğrafçıysa istediği kareleri almakla kalmıyor, simetriyle gözlerimizin pasını siliyor. Gelin Knudsen’in bazı karelerine beraber bakalım.

Mısır’ın hükümdarı:

Knudsen’in yolculuğu da bu sevimli tüysüz kediyle başlamış. Sanatçının çektiği ilk simetrik fotoğraf bu sfenks kedisine ait.

Kabaramaz kabaramaz…

Tavus kuşları oldukça görkemli canlılar olarak biliniyor. Hâlihazırda doğada simetrinin örneği olarak gösterilen bu ihtişamlı tür için bile simetrinin doruğa çıktığı bir görselle karşı karşıyayız.

Karizmatik Buldog:

Herkes Buldogların sevimli olduğunu bilir ancak bu köpek adeta muhteşem. Sadece yüzü değil desenleri de simetrik olan bu köpek hemen dikkat çekiyor.

Kertenkele bey diyeceksiniz...

Bu kertenkelenin fotoğrafında sanatçı biraz dijital tekniklerden destek aldığını gizlemiyor. Görüntüyse oldukça eğlenceli; kravatlı gibi görünen bir kertenkele, ekranı kaplıyor.

Matematiğin dibine vuran salyangoz:

Salyangozlar hâlihazırda kabuklarında bulunan spirallerde matematiksel desenler bulunduruyor. Bu fotoğraftaki sevimli karından bacaklı, aynı zamanda simetrik bir yapıya da sahip.

Karizmatik kuzeyli:

Bu fotoğrafta sanatçı, köpeğin suratının yarısını ayna görüntüsüyle yansıtmış.

Naruto’dan mıydı bu?

Albino boynuzlu kurbağa, simetrisiyle beraber oldukça karizmatik bir görüntüye kavuştu.

Kedi sevenler burada mı?

Bu sevimli kedi de simetrisiyle dikkat çekiyor. Bu sevimli kedi, telefon arka planı olmayı hak etmiyor desek yalan olur.

Bu fotoğraflar sanatçının Symmetrizoo adlı çalışma serisinde yer alıyor. 2017 yılında başlayan bu yolculukta sanatçı başka pek çok canlının daha fotoğrafını çekti. Sanatçının ünlü fotoğraflarını çektiği serileri de bulunuyor.