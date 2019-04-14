Simetri Hastalarının İçini Rahatlatacak 15 Fotoğraf

Bu yazımızda simetri hastaları da dahil herkesi rahatlatmayı hedefliyoruz. Özenle seçilmiş 15 görselle karşınızdayız.

Ciddi anlamda simetri hastalığı olmayan insanlar bile kusursuz şekilde simetrik şeylere rastladığında rahatlayabiliyorlar. Bir de gerçekten bu hastalığa sahip olan kişileri düşünün, çok rahatsız edici değil mi?

Bu yazımızda simetri hastalarının içini ferahlatacak 15 görselle karşınızda olacağız.

1. Bu viyadüğü yıllar önce kim tasarladıysa günümüzde fazlasıyla adı anılıyor olmalı

2. Bu güzel anın başrolü fotoğrafçı mı yoksa ay mı?

3. Dünyanın en güzel metro istasyonuyla karşı karşıyasınız

4. İkinci görselimizde sorduğumuz soruyu sormayacağız. Bu kez başrolümüz mimar

5. Basit bir fotoğrafın sizi bu kadar rahatlatacağını düşünür müydünüz?

6. Barselona'nın şehir düzenlemesine hayran olmayan yoktur. Bu da gece ve gündüzün birlikteliği

7. İçindeki kitaplara olan ilgiyi tasarımına çekmeyi başaran bir kütüphaneyle sizleri baş başa bırakıyoruz

8. Bizlere Labirent filmini hatırlatıyor olsa da simetri hastaları bu görselle derin bir nefes alabilir

9. Bu görsel Doctor Strange'den bir sahne gibi görünebilir ancak sadece güzel bir mimari ve bir miktar Photoshop hilesi içeriyor

10. Yoğun betonlaşmaya mı üzülsek yoksa simetriye mi rahatlasak bilemedik

11. Kara delik, sen misin?

12. Bu kez Photoshop hilesi yok, başrolümüz doğanın ta kendisi

13. Bu mekan simetri hastalarının fotoğraf çekilmeleri için tasarlanmış olabilir. Kim bilir?

14. Şu an dünyanın en karizmatik yürüyen merdivenine bakıyorsunuz

15. Bir miktar renklendirmeyle simetri hastalarını rahatlatmak mümkün

Bazıları fazlasıyla rahatlatsa da bazıları da beklentilerinizi karşılamamış olabilir. Daha fazla bu tarz listeye erişmek için bizi takip edebilirsiniz.