Bir YouTuber, The Simpsons: Hit and Run oyununun ilk bölümünü Unreal Engine 5 ile yeniden tasarladı. Ortaya çıkan iş orijinal oyunun tasarım lideri tarafından bile beğenildi.

Reubs adlı bir kanala sahip olan YouTuber, The Simpsons: Hit and Run oyununu Unreal Engine 5 grafik motoruyla yeniden tasarladı. YouTuber oyuna yalnızca ilk bölümünü tasarlamış olsa da ortaya çıkardığı şey oldukça ilgi çekici.

Reubs, paylaştığı videoda haritayı oluşturarak, Homer'ı yaratarak ve kullanıcı arayüzünü ekleyerek oyunu nasıl yeniden geliştirdiğini anlatıyor. YouTuber sonrasında oyunun oynanışıyla alakalı biraz görüntü veriyor ve araçları, görevleri ve son dokunuşları gösteriyor. Oynanış kısmı videonun 5:50 kısmında başlıyor. Ana oynanış bölümü ise 10:48 itibarıyla izlenebiliyor.

YouTuber'ın tasarımını oyunun tasarım lideri Joe McGinn de beğendi

YouTuber'ın hazırladığı bu proje, oyun bir stüdyo tarafından yeniden tasarlansa veya tamamen baştan yaratılsa nasıl olurdu fikrini yeterli bir şekilde gözler önüne seriyor. Orijinal oyunun tasarım ekibine liderlik etmiş olan Joe McGinn bile Reubs'ın ortaya koyduğu işten etkilenerek YouTube videosuna yorum yapmış.

The Simpsons: Hit and Run, 2003 yılında GameCube, PS2 ve ilk Xbox konsolu için piyasaya sürülmüş ardından PC platformuna da taşınmıştı. Oyun geliştirilirken Grand Theft Auto serisinden ilham alınmış ve geliştiriciler dizinin yazarları ve oyuncularıyla işbirliği yapmıştı.