GTA 2’nin 1999’da Yayınlanan İlginç Kısa Filmi

Efsanevi Grand Theft Auto serisinin ikinci oyunu olan GTA 2, özellikle 2002'li yıllarda gençlerin ve çocukların aklını başından alıyordu. GTA, hem oyunun reklamını yapabilmek hem de oyuna karşı duyulan heyecanı arttırmak amacıyla 1999 yılında oyuna ek olarak bir de sekiz dakikalık kısa film çıkarttı. GTA 2 ile alakalı bilgilerimizi tazelediğimiz bu yazımızda bizlerle birlikte nostalji yolculuğuna çıkmaya hazır olun.

Efsanevi Grand Theft Auto serisinin ikinci oyunu GTA 2, çocukluk yıllarımızın vazgeçilmez oyunlarından birisiydi. 1999 yılında piyasaya sürülen bu oyun, PlayStation ve PC platformlarında 3 boyutlu teknolojiyle tasarlanan ilk oyunların arasında geliyordu.

Bol bol serserilik yapıp bir yandan tankları patlatırken, bir yandan da Rus mafyaları ve Yakuzalarla çatışmak zorunda kalıyorduk. GTA 2’nin hayranları için oyunun bir de kısa bir filmi ve tanıtım videosu mevcut.

GTA 2 açılış ve tanıtım videosu

1999 yılında Rockstar Games, GTA hayranlarına sevindirici bir haber vererek yeni GTA 2 oyunlarının çıkış tarihini belirtti. Oyunun ne kadar heyecan verici ve aksiyon dolu olduğunu göstermek için tanıtım videosunu adeta bir film gibi çeken yapımcılar, çok geçmeden hayranlarını sevindirerek videoyu yayınladılar.

Oyuncular GTA 2 için o kadar heyecanlıydı ki, yapımcılar oyunun reklamını daha da çok yapabilmek ve heyecanı ikiye katlayabilmek için oyundaki olaylara birebir benzeyen senaryo ile birlikte sekiz dakikalık kısa bir film çektiler.

GTA 2 kısa filmi:

GTA 2’nin gelecekte geçen bir oyun olduğu göz önüne alındığında film tam da 1999 yılının New York’unda çekilmişti. Hayranları hem yenilikçi sahneler görememiş olmaktan hem de filmin sonunda Claude’ın ölmesinden dolayı rahatsızlık duysa da, tıpkı oyunun kendisi gibi film de kendini efsaneleştirmeyi başardı.

GTA 2 nasıl bir oyundu?

GTA 2, daha önce de belirttiğimiz gibi 1999 yılında DMA Design tarafından tasarlanıp Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen aksiyon ve çatışma dolu bir oyundu. Oyun, tarihte 3D mantığıyla tasarlanan ilk oyunlardan biri olmasına rağmen, tıpkı GTA’nın ilk oyunundaki gibi kuşbakışı görüş açısına sahipti.

"Anywhere City" adlı büyük bir şehirde geçen oyun, son derece retro bir tasarıma sahip olan binalar yapılar ve arabalarla doluydu. Oyunun geçtiği tarih bugün bile hala gizemini korumakta. Oyundaki araçlar her ne kadar 1960 ve öncesi yıllara ait olsalar da silahların son derece futuristik olması ve oyunda radyodaki bir şarkıda geçen “2999 yılındayız” gibi ifadeler, oyunun geçtiği tarihi bulmayı son derece zorlaştırıyor.

Oyunda kahramanımız Claude Speed adlı bir suç örgütünü yönetiyor. İlk oyunun aksine patronunun dediklerini yapmak yerine kendi istediklerini yapmaya daha fazla odaklanıyor. Hatırlayacağınız üzere Anywhere City’de ticari, yerleşim ve sanayi bölgesi olmak üzere toplamda 3 farklı alan bulunuyordu. Her bir bölgenin yönettiği mafyalar farklıydı. Bu mafyalar, Rus mafyasından Yakuza adlı Uzak Doğu'lu mafyalara kadar çeşitlilik gösterebiliyordu.

Ticari bölgede kahramanımız aranma seviyesinde 4 yıldıza çıktığında, SWAT ekipleri tarafından kovalanırken, yerleşim bölgesinde 5 yıldıza ulaştığında PC platformunda FBI, PlayStation platformunda ordu tarafından yakalanma çalışılıyordu. Son olarak ise sanayi bölgesinde kahramanımız 6 yıldıza ulaştığı zaman tanklı zırhlı tam takım ordu tarafından kaçmaya çalışıyordu.

Her oyunda olduğu gibi elbette GTA 2 oyununda da görevlerin bir zorluk derecesi bulunuyordu. Yeşil telefondan alınan görevler en kolay görevlerken, sarı telefondan gelen görevler orta zorluktaydı ve kırmızı telefondan gelen görevler ise hem en çok para getiren hem de en zor görevlerin arasında yer alıyordu.

Karakter, görevleri yaptıkça diğer bölgeleri keşfediyordu ve aynı zamanda "arena" adı verilen bonus bölgelere erişebiliyordu. Oyunda ana görevlerin dışında karakterin para kazanmasını ve yeni maceralar keşfetmesini sağlayan yan görevlerde bulunuyordu. Bu görevlerin arasında verilen sürede mümkün olduğunca çok insan öldürüp arabaları patlatmak gibi hedefler de bulunuyordu.

Her ne kadar ayarlaması zor olsa da oyunda bir de çoklu oyuncu özelliği de bulunuyordu. Aynı LAN veya modem üzerinden maksimum 6 oyuncunun bağlanabildiği bu özellik sayesinde oyuncular farklı modlara erişim sağlayabiliyordu.

Oyunda, 1960 ve daha önceki yıllara ait araba modellerinin modifiye halleri bulunuyordu. Bu arabalarda 11 farklı radyo kanalı bulunuyordu ve bu kanallarda çalan şarkıların birçoğu hala hayranları tarafından hatırlanıyor.