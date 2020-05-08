Sinop'ta, 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu ve Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. Genişliği yarım metre, yüksekliği ise 2,5 metre olan tünel araştırma altına alınacak. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Yer altı akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmış kentin gizemi araştırmalarla çözülecek” dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Sinop, yer altı tarihi zenginliği ile de gizemini koruyor. Şehrin Ada Mahallesi'nde, 3 bin yıllık tüneller içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adındaki mağaranın olduğuna inanılıyor. Eski çağlarda savaşlardan korunmak için inşa edildiği düşünülen ve çok sayıda çıkışının olduğu tahmin edilen tünellerin yüksekliğinin yaklaşık 2,5 metre, genişliğinin ise yarım metre olan 10 kilometre uzunluğunda olduğu iddia ediliyor. Bulunan bu tünelin 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ada mevkiinde yer alan tünelle benzerliği dikkat çeken tünele, Öğretmen Okulu'nun arka tarafından giriliyor. Bazı yerlerinde tahribatlar oluşan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor. Sahil tarafından başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında bulunan ve farklı yönlere giden tüneller keşfedilerek, turizme kazandırmak hedefleniyor.

'Tüneller Dünya Mirası, Bunu Dünya İle Paylaşmalıyız'

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çekerek, "Sinop’un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop’un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık. Bu tünellerin bulunması ve tespit edilmesi yeterli değil. Bunların mutlaka turizme kazandırılması lazım. Bu bir dünya mirası ve bu mirası bütün dünya ile paylaşmak gerekiyor. Sinop, doğasıyla ve tarihi değerleriyle 7 bin yıllık zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Bulunan tüneller de bunun bir göstergesi. Bu bir dünya mirasıdır ve bunu dünyayla paylaşmalıyız. Bu anlamda her zaman iş birliğine hazırız. Bu tünellerin Sinop turizmine kazandırılması, gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçi kabul etmesi için bir an önce harekete geçeceğiz” dedi.

'Araştırmalar Sinop'un Gizemini Ortaya Çıkaracak'

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ise Sinop’un en parlak döneminin Kral Mitridat dönemi olduğunu ifade ederek, “O dönemde Sinop bir kültür merkezidir ve Mısır’dan Sinop’a birçok bilim adamı getirilmiştir. Sinop’un kartal ve yunus figürlü altın parası vardır. Yunus bereketi, kartal ise gücü gösterir. Anadolu’nun en güçlü krallığı Sinop’ta Kral Mitridat dönemimde kurulmuştur. Kral Mitridat, Roma’yı üç defa dize getirmiştir. Kral Mitridat’ın mezarının bugün kazı yaptığımız Balatlar Kilisesi’nin yakınlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün dünya Kral Mitridat’ın peşinde. Ayrıca yine o dönemde şehrin altı tünellerle işlenmiştir. Şehir, akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmıştır. Hatta tünellerin Akliman’a kadar gittiği söyleniyor. Tünellerin gün yüzüne çıkarılmasındaki en büyük problem, yapılaşmadır. Çünkü tünellerin bazı bölümleri, binaların taban duvarlarıyla engellenmiştir ve bir tıkanma söz konusudur. Sinop gizemini koruyor, bundan sonra yapılan araştırmalar, Sinop’un bu gizemini ortaya çıkaracaktır” dedi.

Mitridat Kimdir?

Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında Pontus kralı olarak hüküm süren Mitridat, Roma Cumhuriyeti'ne karşı en başarılı ve zeki düşman sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştiren Mitridat, düşmanların yemeklerine kendi yaptığı zehirlerden koyup ölmelerini sağlamasının yanı sıra tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişidir.