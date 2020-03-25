Siri'nin Sistem Hatasını Bulan Türk Gencine 3.000 Dolar Ödül

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Gürkan Cebeci, Apple'ın sesli asistanı Siri'nin bir sistem hatasını keşfetti. Apple'ın ilk etapta önemsemediği sorun, Cebeci'nin kararlılığı üzerine kabul edildi. Apple, Cebeci'ye 3.000 dolar ve bir de plaket ödülü verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, haberlerimize çoğu zaman yeni ürünleriyle ve bu ürünlerine sunduğu güncellemelerle konu oluyor. Ancak zaman zaman, Apple'ın yazılımlarında bazı sistem açıkları keşfediliyor ve bu açıklar da haberlerimize konu oluyor. Şimdi sizlere, yine Türkiye'den bir gencin bulduğu Apple açığından bahsedeceğiz.

Apple'ın yeni bir sistem açığını bulan genç, 17 yaşındaki Gürkan Cebeci. Trabzon'da yaşamını sürdüren Cebeci, Apple hayranı olduğunu ve yıllardır da Apple'ın ürünleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüğünü dile getiriyor. Son dönemlerde Apple'ın sesli asistanı Siri ile ilgilendiğini ifade eden Cebeci, Siri'de bulunan ve kullanıcıların gizliliğini ihlal eden bir sistem açığını Apple'a bildirmiş. Bu bildirim, Cebeci'nin 3.000 dolar kazanmasını sağladı.

Gürkan Cebeci, kullandığı cihazın ekran kilidi kapalıyken Siri'ye "Hey Siri gelen mesaj var mı?" dediğini ve Siri'nin de gelen mesajlarını okuduğunu fark ettiğini ifade ediyor. Cebeci, bu sistem açığını Apple'a bildirdiğini ancak Apple'ın ilk etapta bu durumu önemsemediğini belirtiyor. Bu sistem hatasını ispatlayabilmek ve sesini duyurabilmek için Cebeci, söz konusu hatanın videosu çekip yayınlamış ve bu sayede Apple'ın dikkatini çekmeyi başarmış.

Cebeci, Apple'a yaptığı bildirimden iki hafta sonra yanıt aldığını ifade ediyor. Apple tarafından Cebeci'ye yapılan açıklamalarda, söz konusu hata kabul edilmiş ve yazılım güncellemesiyle sorunun düzeltileceği belirtilmiş. Ayrıca Apple, bu tespitten dolayı Cebeci'nin Apple hesabına 3.000 dolar yüklemiş ve Cebeci'ye bir de plaket göndermiş.

Cebeci'nin Siri'de bulduğu bu güvenlik açığı, ona 3.000 dolar ve bir plaketten çok daha fazlasını kazandırmış durumda. Öyle ki Apple'ın güçlü rakiplerinden Çinli teknoloji devi Huawei, Cebeci'nin kendileri için çalışmasını istemiş. Bu teklifi düşündüğünü ifade eden Cebeci, hedefinin Apple olduğunu ve Apple'dan gelecek bir teklifi beklediğini ifade ediyor.

Kendisini hem Apple'a hem de çevresindeki insanlara ispatlayabilmek için çok çabaladığını ifade eden Cebeci, ailesinin ilk zamanlarda kendisine destek vermediğini ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte ailesinin de çalışmalarını sürdürmesi için destek vermeye başladığını ifade ediyor. Diğer insanlar için de bir tavsiyede bulunan genç kardeşimiz, herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini ifade ediyor.