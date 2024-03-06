Şirketlerin yapay zekâyı nasıl benimsediklerine ilişkin bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, herkesin dilinde olan yapay zekânın çeşitli işlerde denendiğini ancak benimsenme noktasında zayıf kaldığını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızın hemen her alanında kendini göstermeye başladı. Artık sadece özel hayatımızda değil, profesyonel hayatımızda da yapay zekâ temelli teknolojilerden faydalanmaya başladık. Ancak yapılan araştırmalar, herkesin dilinde olan yapay zekânın "benimsenme" noktasında o kadar da yaygın olmadığını ortaya koydu. Gelin hep birlikte, MIT Technology Review Insights ile Avustralya merkezli telekomünikasyon şirketi Telstra tarafından yapılan o araştırmaya yakından bakalım.

Söz konusu araştırma, küresel çapta hizmet veren 300'den fazla üst düzey yönetici ile gerçekleştirildi. Anket usulü ile yapılan araştırmada, firmaların yapay zekâya yaklaşımları analiz edildi. Anket katılımcılarının yüzde 75 gibi ezici bir bölümü, 2023 yılında üretken yapay zekâdan destek almayı test etti. Ancak bunun sadece yüzde 9 gibi küçük bir bölümü, yapay zekâyı benimsemeye ve sürekli olarak kullanmaya karar verdi.

2024'ün, yapay zekânın daha geniş kapsamlı kullanıldığı bir yıl olması bekleniyor

Araştırmaya katılanların yüzde 85'lik bölümüne göre yapay zekâ tabanlı teknolojiler, 2024'te "düşük değerli" işler için aktif olarak kullanılmaya başlayacak. Katılımcıların yüzde 77'lik bölümü müşteri hizmetleri için yüzde 74'ü ise stratejik analizler için yapay zekâyı kullanmayı planlıyor. Ancak burada şöyle bir detay var. Şirketler, kendi BT sistemlerine çok da güvenemiyorlar. Ankete katılanların sadece yüzde 30'u, mevcut sistemlerinin üretken yapay zekâyı benimsemelerini kolaylaştırdığını söyledi.

Yapılan araştırma, yöneticilerin genel olarak yapay zekâya olumlu baktıklarını gösterdi. Çünkü ankete katılanların yüzde 60 kadarı, yapay zekânın sektörleri değiştireceğini düşünüyor. Üstelik bu durum, 5 yıl içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca katılımcıların yüzde 78'ine göre yapay zekâ, şirketler için bir rekabet fırsatı olarak kendini gösterecek. Yapay zekâyı bir risk olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 8.

Ancak yapay zekâya ulaşmanın bir bedeli var. Bunun farkında olan anket katılımcılarının yarısından fazlası, hâlihazırda sahip oldukları bütçelerin yapay zekânın yaygınlaşması için yeterli olmayacağını düşünüyor. Öte yandan; katılımcıların yüzde 77'sine göre düzenleme, uyumluluk ve veri gizliliği, üretken yapay zekânın geniş çapta benimsenmesini engelleyen başlıca hususlar arasında yer alıyor.

Araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, Telstra International'ın üst düzey yöneticilerinden Geraldine Kor oldu. Kor, üretken yapay zekâ teknolojilerinin başarılı bir şekilde uygulanması durumunda şirketler için oyun kuralları değişecek ve bu alanda lider olmayı başaran firmalar, rakiplerinden ayrışacaklar.