Sisal Şans, katılımcılara hayalini kurdukları evi kazanma şansı sunan yine şans oyunu Ev Kazan'ı duyurdu. Büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağı çekilişi kazananlar, isterlerse mevcut kredilerini de kapatabiliyorlar.

Milli Piyango İdaresi’nin Milli Piyango oyunlarını düzenleme yetkisini devrettiğinden bu yana şans oyunu yelpazesini sürekli olarak genişleten Sisal Şans, nisan ayında yeni bir şans oyunu daha başlatacağını duyurdu.

“Ev Kazan” adlı yeni şans oyununda katılımcılar, Türkiye’nin 81 ilinde hayalini kurdukları herhangi bir evi satın alma şansı yakalayacaklar ve büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak. Ayrıca oyunseverler, büyük ikramiyeyi kazanmaları halinde ev almak yerine mevcut ev kredilerini de kapatabilecekler.

Sisal Şans, devretmediği takdirde büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağını söyledi

Salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek olan “Ev Kazan” çekilişleri ile ilgili yapılan açıklamada, “Mart ayı sonunda oyunseverlerle buluşacak olan “Ev Kazan”, Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor. Ev hayallerine giden yolda oyunseverlere; karşılığı nakit olacak şekilde ev kazandırma fırsatı sunan yeni oyun, yepyeni bir heyecan yaşatacak.” ifadeleri kullanıldı.