Skibidi Toilet, Fortnite'a dahil oluyor. Yeni crossover, oyunseverlere sürpriz bir içerik paketi sunuyor olacak.

Skibidi Toilet, Fortnite'a dahil olacağı ortaya çıktı. Popüler internet serisinin oyundaki yeni crossover'ı, oyuncuları şaşırtacak gibi görünüyor.

Skibidi Toilet, viral internet fenomeni haline gelmiş bir animasyon serisi olarak tanınıyor. Fortnite ise bu ilginç seriyi oyununa eklemeye hazırlanıyor.

Skibidi Toilet, Fortnite’a geliyor

Fortnite X/Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi, Skibidi Toilet ile ilişkili üç emojiyi içeriyor. 18 Aralık 2024 tarihi, bu sürpriz iş birliğini yakında göreceğimizi gösteriyor. Fortnite, Skibidi Toilet temalı bir paket geleceğini duyurdu. 2.200 V-Bucks karşılığında, bu paket Plungerman skin’i, Skibidi Toilet sırt çantası ve Plungerman’ın Pompa Balta’sını içerecek.

Skin ve sırt çantası 1.500 V-Bucks’a satılacak, pompa balta ise tek başına 800 V-Bucks’a sunulacak. Bu paket, Fortnite’a özgü yeni içerikler arayan oyuncular için ilgi çekici bir seçenek olacak.

Skibidi Toilet, YouTube Shorts’ta popülerleşen, Source Filmmaker ile yapılan bir animasyon serisi. Oyuncular, post-apokaliptik bir dünyada tuvalet şeklindeki kötü yaratıklara karşı mücadele eden karakterlerle tanışacak. Fortnite ile yapılacak olan bu crossover, gençler arasında büyük ilgi gören bu ilginç seriyi oyunseverlere daha da yakınlaştıracak gibi görünüyor. Sızıntıların doğruluğu ise kısa süre içinde netleşecek. Fortnite, PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch gibi platformlarda ücretsiz olarak oynanabiliyor.