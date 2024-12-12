Epic Games Store ve Fortnite, Android Telefonlara Önceden Yüklü Gelecek

Epic Games, Telefonica isimli mobil iletişim şirketiyle önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Epic Games Store ile Fortnite, Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Epic Games, dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Dünyanın en büyük mobil iletişim şirketlerinden olan "Telefonica" ile yapılan anlaşma kapsamında Epic Games, Epic Games Store ile Fortnite uygulamalarını Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak sunmaya başlayacak.

Epic Games ile Telefonica arasındaki anlaşma, gelecek yıl itibarıyla daha da büyüyecek. Şirket, üçüncü taraf şirketlere ait oyunlara da erişimi mümkün kılacak. Böylelikle Epic Games, sektördeki gücünü iyiden iyiye pekiştirmiş olacak.

Peki bu anlaşma hangi bölgeleri kapsayacak?

Yapılan açıklamalara göre iş birliği, ilk aşamada İngiltere, İspanya, Almanya ve Latin Amerika ülkelerinde Telefonica'nın sunduğu uyumlu Android telefonlar için geçerli olacak. Epic Games'in bu tür anlaşmaları çoğaltması, Epic Games Store ile Fortnite uygulamalarının önceden yüklenmiş olduğu Android telefon sayısını artırabilir.

Epic Games ile Telefonica arasındaki anlaşmaya ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu anlaşma, Epic Games'e ne gibi faydalar sağlaacak...