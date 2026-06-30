Haziran 2026 itibarıyla Skoda, sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için çeşitli kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

Skoda, geniş iç hacmi, teknoloji odaklı donanımları ve farklı ihtiyaçlara hitap eden model seçenekleriyle Türkiye'de ilgi gören markalar arasında yer alıyor. Araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla sunulan kredi ve finansman kampanyaları ise kullanıcıların bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

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Haziran 2026 döneminde geçerli olan Skoda kredi kampanyaları; Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi popüler modellere göre farklı avantajlar sunabiliyor. Bu rehberde güncel finansman seçeneklerini, kredi koşullarını, başvuru süreçlerini ve araç satın almadan önce bilmeniz gereken önemli detayları inceleyeceğiz.

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Skoda Karoq Prestige ve Sportline kredi kampanyası:

Skoda, Karoq Prestige ve Sportline donanım paketlerinde özel fiyat avantajlarının yanı sıra finansman desteği de sunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL'ye kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Skoda Scala Monte Carlo:

Skoda, Scala Monte Carlo modeli için özel finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Skoda Enyaq Ailesi:

Skoda, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde sunduğu finansman desteğini çeşitli hediyelerle birleştiriyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, kadın müşterilere özel toplam 20.000 TL değerinde KIKO Milano ve D-Charge hediye çeki de sağlanıyor.