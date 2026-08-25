Skoda, yıllardır modellerine Superb, Octavia, Fabia gibi orijinal isimler veriyor. Peki bu isimler sizce ne anlama geliyor olabilir?

Marka, her bir ismi yalnızca kulağa güzel geldiği için tercih etmiyor. Skoda'nın farklı modellerindeki bu özel isimlerden kimisi sayısal bir anlam barındırırken kimisi de markanın geçmişine uzanan bir hikayeyi temsil ediyor.

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Üstelik SUV modellerini isimlendirirken Kodiaq, Karoq, Kamiq gibi birbirine çok benzeyen isimleri bilinçli bir şekilde tercih ediyor.

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Superb: “Muhteşem”

Skoda nın en eski modellerinden biriyle başlayalım: Superb.

İlk kez 1934 yılında markanın üst sınıf otomobillerinde kullanılmaya başlanan bu isim, Latince “superbus” kelimesinden gelir. “Gururlu”, “muhteşem” ve “olağanüstü” anlamlarını taşıyan bu kelime, dönemin geniş iç mekanı, konforu ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan Skoda 640 modelinin karakterini yansıtıyordu.

Octavia: “Sekizinci”

Markanın en bilinen modellerinden biri olan Octavia, aynı zamanda isminin anlamı da net olan modellerden biri.

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Octavia, Latince “sekizinci” anlamına geliyor. İsmin tercih edilmesindeki sebep ise oldukça dikkat çekici. Marka, II. Dünya Savaşı sonrasında sekizinci modeline Octavia adını veriyor.

Aynı zamanda Octavia, Skoda’nın bağımsız süspansiyon sistemine sahip sekizinci modelidir.

Fabia: Antik Roma’ya uzanan bir isim…

Fabia için neden bu ismin seçildiğine dair net bir açıklama bulunmuyor. Fabia, Antik Roma'daki Fabius ailesiyle ilişkilendirilen bir kadın ismidir ve Fabius'un dişil formu olarak kullanılır.

Skoda'nın resmi kaynaklarına baktığımızda 1999'da tanıtılan Fabia'nın isimlendirme hikayesine dair herhangi bir veri bulamıyoruz. Bu nedenle Fabia ismini bir olaya bağlamadan Roma kökenli bir kadın ismi olarak kabul etmek daha doğru.

Scala: “Bir sonraki basamak”

Skoda, 2018 yılında kompakt sınıftaki yeni modelini tanıtırken Scala ismini tercih etti. Latincede bu kelime “merdiven” ve “basamak” anlamlarına geliyor.

İsmin tercih edilmesindeki sebep ise Octavia'da olduğu gibi oldukça açık: Scala, Skoda'nın kompakt sınıfta attığı yeni bir basamağı temsil ediyor.

SUV modelleri neden hep aynı harfle başlayıp aynı harfle bitiyor?

Skoda'nın SUV modellerindeki isimlendirme mantığı ise diğerlerinden biraz daha farklı. Kodiaq, Karoq ve Kamiq isimlerinin ortak noktası elbette sadece benzer tınılara sahip olmaları değil; aynı zamanda markanın SUV ailesini ortak bir isimlendirme altında toplaması.

Bu isimlerin ilham kaynağı, Alaska ve o bölgelerdeki yerel diller. Kodiaq, Alaska'daki Kodiak Adası ve burada yaşayan büyük kahverengi ayıyla ilişkilendiriliyor.

Karoq'un ismi, Alutiiq dilindeki “KAA'RAQ” yani “araba” kelimesiyle “RUQ”, yani “ok” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Buradaki ok detayı da markanın logosundaki kanatlı oka gönderme yapıyor.

Kamiq de Inuit dilinde insanın kendisini her durumda rahat hissettiği, kendine has karakteri olan bir şeyi ifade ediyor.

Böylece bu üç modelin isimlendirmesi de fonetik olmalarıyla değil, benzer kültür ve coğrafyayı çağrıştırmasıyla ilgili.

Enyaq: Elektrikli dönem

Elektrikli SUV modeli Enyaq'ın isimlendirmesi de markanın daha önce oluşturduğu isimlendirmeden izler taşıyor. Enyaq ismi, İrlandaca kökenli “Enya” isminden geliyor ve “yaşam kaynağı” anlamını taşıyor. “E”, elektriğe bir gönderme yaparken sonundaki “Q” ise Skoda'nın SUV modellerinde oluşturduğu isimlendirme geleneğini devam ettiriyor.

Ünlü otomobil markasının, her bir modeline de yalnızca kulağa hoş gelmesi için isim vermediğini görüyoruz. Tüm modellerinin isimlerine baktığımızda arkalarında farklı bir fikir bulunuyor.

Bir sonraki Skoda modelini gördüğünüzde yalnızca otomobile bakmak yerine isminin ne anlama geldiğini de düşünün, belki o da diğerleri gibi arkasında markayla ilgili küçük bir hikaye saklıyordur.