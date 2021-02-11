Son dönemlerde dikkat çeken otomobil markalarından biri olmayı başaran Skoda, mevcut Scala modelinin sportif versiyonu Scala Edition S'i tanıttı. 1.5 TSI motorla 190 beygir güce sahip olan yeni model, sadece 500 adet üretilecek.

Çek Cumhuriyeti merkezli otomobil markası Skoda, 2018 yılında gerçekleştirilen Paris Otomobil Fuarı’nda hatchback tarzı Vision RS konseptini tanıtmıştı. Şirketin uzun zamandır bu modeli seri üretime sokup piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak Skoda’dan Vision RS yerine bambaşka bir hamle geldi.

Şirket, otomobil severleri şaşırtarak 190 beygir gücündeki Scala Edition S’i tanıttı. Standart Scala modelin daha sportif bir versiyonu olan Edition S, 1.5 litrelik TSI motora ve 290 nm torka sahip.

Edition S, yere standart Scala'dan 15 mm daha yakın

2018 yılında tanıtılan Vision RS 245 beygir güç üretiyordu ve Skoda’nın da standart versiyonlar dışında bu değerlerden farklı bir otomobil piyasaya sürmesi pek olası gözükmüyordu. Ancak şirket, 190 beygir gücündeki özel süspansiyon sistemine sahip Edition S’i tanıtınca, Vision RS’in tanıtılma ihtimali daha da azalmış oldu.

Araç sportif amaçlı tasarlandığı için yere olan yakınlığı da ona göre ayarlanmış. Standart versiyondan yere 15 mm daha yakın olan Edition S, aerodinamik performansı güçlendirecek difüzör ve spoiler gibi detaylar ile 18 inç boyutunda jantlara sahip.

Şirket, Edition S üretiminin 500 adet ile sınırlandırılacağını ve sadece ön sipariş kabul edeceklerini açıkladı. Scala Edition S’in satış başlangıç fiyatı da 33.790 euro olarak belirlendi.