Dokuz yıldır Skyrim yayınları yapan ve Skyrim Nine olarak anılan Shirley Curry, 9 yılın ardından emekli olmaya karar verdi.

Oyun yayıncılığının en sıradışı figürlerinden biri, 79 yaşında yayın yapmaya başlayan ve Skyrim camiasında "Skyrim Nine" olarak anılan Shirley Curry, 9 yılın ardından oyun videoları yapmayı bırakacağını açıkladı. Curry, yayımladığı video ile birlikte kararını duyurdu.

Neyse ki Curry'nin yayınlarına son verme nedeni bir sağlık sorunu değil. YouTuıber nine, oyun videoları yapmanın artık bir tutkudan ziyade bir zorunluluk gibi gelmesinden şikâyet etti. Curry, "Bu artık eğlenceli değil, çok yoruldum, ölümüne sıkıldım," ifadelerini kullandı.

İşte "Skyrim Nine"nin paylaştığı video

Curry, gelecekte de zaman zaman vlog videoları yayımlayacağını ifade ederken artan zamanında diğer hobileriyle ilgileneceğini ifade etti. Ayrıca "beni oyun oynarken izlemek istiyorsanız, bir sürü videom olduğunu biliyorsunuz ve hepsi de burada," ifadelerini kullandı.

Curry ilk videosunu bundan dokuz yıl önce YouTube'a yüklemişti ve o zamandan bu yana da yüzlerce yeni video paylaştı. Yayınlarında izleyicilerine "torunlarım" diyen Curry, YouTube'daki Skyrim topluluğunun önemli bir karakteri hâline gelmişti.

Curry'nin bu etkisine Bethesda da kayıtsız kalmamıştı. Skyrim Nine, Elder Scrolls 6'da bir NPC olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Curry, Starfield'da da "Grandma/Büyükanne" adıyla karşımıza çıkmıştı.