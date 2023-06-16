SKYWELL Güncel Fiyat Listesi: Lüks SUV ET-5, Tesla'dan Ucuz...

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Çinli otomobil üreticilerinden SKYWELL, Türkiye'de tam elektrikli otomobili ET-5 ile tüketicileri mest ediyor. Peki D SUV segmentindeki bu otomobilin güncel fiyatı ne kadar?

Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, bir süredir Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. Üstelik bu marka her gün biraz daha bilinirliğini artırıyor. D SUV segmentindeki ET-5, tasarımıyla da elektrikli yapısıyla da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Peki SKYWELL ET-5'in güncel fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, SKYWELL ET-5 versiyonlarına ve zamlı haziran ayı fiyatlarına yakından bakacağız.

SKYWELL araba fiyatları - Haziran 2023

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Haziran Başlangıç Fiyatı
ET-5 1.425.000 TL 1.520.000 TL

ET-5 fiyatları - Haziran 2023

SKYWELL ET-5

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Premium Line, Otomatik 1.520.000 TL
150 kW, Elektrikli Premium+, Otomatik 1.625.000 TL
150 kW, Elektrikli LR Legend, Otomatik 1.623.400 TL
150 kW, Elektrikli LR Exclusive, Otomatik 2.199.000 TL
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