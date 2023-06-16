Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, bir süredir Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. Üstelik bu marka her gün biraz daha bilinirliğini artırıyor. D SUV segmentindeki ET-5, tasarımıyla da elektrikli yapısıyla da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Peki SKYWELL ET-5'in güncel fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, SKYWELL ET-5 versiyonlarına ve zamlı haziran ayı fiyatlarına yakından bakacağız.
SKYWELL araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|ET-5
|1.425.000 TL
|1.520.000 TL
ET-5 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW, Elektrikli
|Premium Line, Otomatik
|1.520.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|Premium+, Otomatik
|1.625.000 TL
|150 kW, Elektrikli
|LR Legend, Otomatik
|1.623.400 TL
|150 kW, Elektrikli
|LR Exclusive, Otomatik
|2.199.000 TL