Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yüklü olan sürücüleri otomatik olarak güncellemenizi ve sürücüler üzerinden tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan SlimDrivers yazılımı, kullanıcıları elle sürücü güncelleme zahmetinden kurtarıyor. Gelin SlimDrivers nedir, nasıl kullanılır ve en önemlisi güvenli mi tüm detaylarıyla inceleyelim.

Farkında olmasanız bile Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın sağlıklı bir şekilde çalışması için pek çok farklı sürücüye sahipsiniz. Sürücülerin yalnızca yüklü olması yeterli değil. Söz konusu sürücülerin aynı zamanda üretici firma tarafından yayınlanan güncellemeleri de almaları gerekir. Eğer bu güncellemeleri takip ederek elle yüklemiyorsanız SlimDrivers gibi bir üçüncü taraf yazılım kullanabilirsiniz.

SlimDrivers ve benzeri yazılımlar, kullanıcıları sürücü peşinde koşma zahmetinden kurtarır. Yazılımı kurduktan sonra gelen güncellemeleri otomatik olarak alır ve yüklersiniz. Ancak SlimDrivers gibi yazılımlar bazen doğru olmayan sürümleri indirdikleri için her zaman tam anlamıyla güvenli olarak kabul edilmez. Gelin SlimDrivers nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim ve güvenli mi sorusunun yanıtını arayalım.

SlimDrivers nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi?

SlimDrivers nedir?

Slimware Utilities tarafından geliştirilen ve yayınlanan SlimDrivers, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki sürücüleri otomatik olarak güncelleyen ve sürücüleri kontrol etmenizi sağlayan üçüncü taraf bir yazılımdır. Windows ya da sürücü üreticileri tarafından geliştirilmiş bir yazılım olmadığı için üçüncü taraf yazılım olarak kabul edilir.

SlimDrivers otomatik sürücü güncelleme yazılımı, kullanıcılarına bulut teknolojisi kullanarak sahip oldukları sürücüleri otomatik olarak yükleme imkanı sunar. Bu yazılımı kullanarak yaptığınız sürücü taraması sonunda sürücü hatalarını tespit edip düzeltebilir, son sürümlere ulaşabilir ve son yayınlanan güncellemeleri yükleyebilirsiniz. Düşük dosya boyutuna sahip olması ise SlimDrivers yazılımının diğer bir avantajı.

SlimDrivers ne işe yarar?

SlimDrivers otomatik sürücü güncelleme uygulamasını kurduktan sonra tarama bilgilerini özelleştirdiğiniz zaman karşınıza Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yüklü olan sürücülerin son sürümleri ve varsa güncellemeleri çıkıyor. Bulut sistemi üzerinden bu güncellemeleri bulan yazılım, tek tıkla tüm bu güncellemeleri yüklemenizi sağlıyor.

SlimDrivers yazılımı, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ana tip sürücülerin tümünü bulut teknolojisini kullanarak bulan yazılım, son sürümleri ve güncellemeleri bulmakla kalmıyor; aynı zamanda bilgisayarınızda yüklü olan sürücülerde bir hata varsa bunları da kontrol ederek düzeltmenizi sağlıyor. 1 MB’dan bile daha düşük bir dosya boyutuna sahip olduğu için tüm bilgisayarlarda rahatça kullanılabilir.

SlimDrivers nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan SlimDrivers yükleme dosyasını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan SlimDrivers yükleme dosyasını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Yazılımı çalıştırın ve tarama seçeneklerini özelleştirin.

Yazılımı çalıştırın ve tarama seçeneklerini özelleştirin. Adım #3: Tarama işlemini başlatın.

Tarama işlemini başlatın. Adım #4: Güncellemeleri yükleyin.

Adım #1: SlimDrivers yükleme dosyasını indirin ve kurulumu tamamlayın:

Yukarıda verdiğimiz bağlantı üzerinden SlimDrivers yükleme dosyasını indirdikten sonra üzerine çift tıklayarak çalıştırın. Kullanıcı sözleşmesini kabul etmek için I Agree butonuna, yükleme işlemini başlatmak için de Accept & Install butonuna tıklayın. Birkaç dakika sürebilen yükleme işlemi sonrası Finish butonuna tıklayın.

Adım #2: Yazılımı çalıştırın ve tarama seçeneklerini özelleştirin:

SlimDrivers yazılımını yükledikten sonra çalıştırın ve üst araç çubuğunda bulunan Options seçeneğine tıklayın. Bu sekmede karşınıza, SlimDrivers tarafından yapılan sürücü taramasını özelleştirebileceğiniz seçenekler çıkacak. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yüklü olan sürücü özelliklerine göre bu seçenekleri özelleştirebilirsiniz.

Adım #3: Tarama işlemini başlatın:

SlimDrivers tarafından yapılan sürücü tarama seçeneklerini özelleştirdikten sonra ana sayfayı açın ve Start Scan butonuna tıklayın. Bilgisayarınızda yüklü olan sürücü yoğunluğuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda SlimDrivers taraması tamamlanacak ve karşınıza sürücü güncellemeleri çıkacak.

Adım #4: Güncellemeleri yükleyin:

SlimDrivers tarama işlemi sonrası karşınıza, eğer varsa, bilgisayarınızda yüklü olan sürücülere ait son sürümler ve güncellemeler çıkacak. Güncellemenin yanında bulunan Download Update yazısına tıklayarak söz konusu güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınızda yüklü olan sürücülere ait tüm güncellemeleri yükledikten sonra SlimDrivers sayfasını kapatabilirsiniz.

SlimDrivers güvenli mi?

Gelelim belki de SlimDrivers hakkında kullanıcıların aklını en çok kurcalayan soruya, güvenli mi? Üçüncü taraf bir yazılım olduğu için kesin bir şekilde güvenli demek mümkün değil ancak kullanıcı yorumlarını incelediğimiz zaman SlimDrivers ile herhangi bir sorun yaşamış kullanıcıya rastlamadık. Bu nedenle en azından şu an için SlimDrivers güvenli diyebiliriz.

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. SlimDrivers ve benzeri otomatik sürücü güncelleme uygulamaları bazen bilgisayarınızın sistemine uygun sürümleri ve güncellemeleri yüklemeyebilirler ve bu nedenle bazı performans sorunlarına neden olurlar. Bu tür sorunlarla uğraşmamak için sürücü üreticilerinin resmi internet sitelerini ziyaret ederek yeni sürüm ve güncellemeleri takip etmeniz ve elle yüklemeniz öneriliyor. Ancak otomatik sürücü güncellemesi de her zaman deneyebileceğiniz bir seçenektir.

SlimDrivers ile otomatik sürücü güncellemesi yapmak yerine sürücü üreticisinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni sürüm ve güncellemeleri elle yüklerseniz bilgisayarınızın işletim sistemine ve donanım yapısına en uygun versiyonları bulabilirsiniz. Otomatik güncelleme yapmaktan biraz daha zor olacaktır ancak ilerleyen günlerde uyumsuz sürücü kaynaklı yaşayacağınız sorunları önleyecektir.

Elle yükleme yapmak için mutlaka sürücünün resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan son sürümü ya da güncellemeyi indirmenize gerek yok. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Aygıt Yöneticisi’ni açıp, güncellemek istediğiniz sürücü üzerinde sağa tıklayıp Sürücüyü Güncelleştir seçeneğine tıklamanız da sürücüyü güncelleyecektir. Hatta Windows Güncelleştirme sayfası üzerinden bu işlemin otomatik olarak uygulanması için talimat vermek de mümkün. Ancak Windows Güncelleştirme sayfası, SlimDrivers kadar geniş seçenekler sunmaz. Tercih sizin.

Sürücü güncellemeleri neden gerekli?

Nasıl ki bilgisayarımızda ve mobil cihazlarımızda yüklü olan işletim sistemlerini ve uygulamaları doğru çalışmaları için sık sık güncelliyoruz, sürücüleri aynı nedenden dolayı güncellemeliyiz. Sürücünün üreticisi tarafından yayınlanan yeni sürümler ve güncellemeler, var olan sürücüdeki hataları düzeltir ve çok daha yüksek performansta çalışmasını sağlar.

Sürücü güncellemelerini takip ederek yüklemenin diğer bir önemi de geliştirilen yenilikleri kaçırmamaktır. Her gün değişen teknolojiye uyum sağlamak için tüm teknoloji üreticileri var olan ürünlerini geliştirmek zorundadır. Bu geliştirmeleri de yeni sürüm ve güncellemelerle dağıtırlar. Bu nedenle eğer sürücülerinizi güncellemezseniz hem yenilikleri kaçırmış olursunuz hem de sürücü doğru çalışmadığı için performans sorunları yaşarsınız.

Bilgisayarınızdaki sürücüleri kontrol ederek otomatik olarak güncellemenizi sağlayan SlimDrivers nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. SlimDrivers kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.