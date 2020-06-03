Smart TV Nedir? Smart TV Almamak İçin 4 Neden

Smart TV sayesinde telefonlarımızda bulunan birçok uygulamayı ve özelliği daha geniş ekranlarda deneyimleyebiliyoruz. Bir kez internete bağlandıktan sonra hava durumunu kontrol edebileceğimiz, oyun oynayabileceğimiz ya da istediğimiz diziyi izleyebiliyoruz. Böyle avantajları olan Smart TV'nin gerçekten de düşündürücü dezavantajları bulunuyor. Neden bir Smart TV almamanız gerektiğini açıklayan yazımızı sizler için hazırladık.

İlk Smart TV patenti 1990’lı yıllarda alınmış olsa da bu televizyonlar son 5 yıldır popüler ve ulaşılabilir duruma geldiler. Smart TV’ler, internete bağlı olduğu takdirde mobil cihazın sunmuş olduğu birçok özelliği sunabiliyor ve çoğu durumda insanlara kolaylık sağlayabiliyor. Şu an piyasada birçok markanın sunmuş olduğu sayısız Smart TV modelleri bulunuyor ve fiyatları markadan markaya değişiyor.

Smart TV’ler her ne kadar normal televizyonlara göre daha fazla özellik sunsa da bu tarz televizyonlara haddinden fazla paralar ödemeye gerçekten de gerek yok. Eğer siz de yeni bir Smart TV almayı düşünüyorsanız, satın almadan önce yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Smart TV nedir?

Smart TV yani akıllı televizyon, yazımızın başlarında da belirttiğimiz gibi internete bağlanarak uygulamalarla sayesinde birçok özelliği geniş ekranlarda sunuyor. Örnek verecek olursak, uygulama marketinden YouTube indirerek müzik dinleyebilir veya Netflix indirerek film ya da dizinizi seyredebilirsiniz.

Smart TV sayesinde televizyonlarınızda oyun oynayabilir, sosyal medya hesaplarınıza bağlanabilir veya bir yayın akışını televizyonun hafızasına kaydedebilirsiniz. Basit bir deyişle telefonlarınızda yaptığınız her şeyin aynısını Smart TV’nizde de yapabilirsiniz.

Netflix, Amazon gibi uygulamaların gititkçe popülerleşmesi Smart TV’ye olan ihtiyacı da arttırdı. Bugün bir Smart TV satın almak istediğinizde çoğu televizyonun kendinden Netflix ya da Facebook uygulaması olduğunu göreceksiniz. Smart TV’nin ne olduğundan yeterince bahsettik. Şimdi sıra neden bir Smart TV almamanız gerektiğini açıklamakta.

1. Smart TV ile güvenliğiniz ve gizliliğiniz tehlike altında olabilir

İnternetle çalışan bir cihaz almaya karar verdiğiniz zaman güvenliğiniz her zaman önceliğiniz olmalıdır. İnternette gezinirken karşı tarafın edindiği her bir kişisel bilgi sizin için ileride büyük bir tehlike unsuru olabilir. FBI bile insanları Smart TV’lerin gizlilik ihlali yaptığı konusunda uyarıyorsa, belki de gerçekten önlem almakta fayda var.

Neredeyse bütün Smart TV’ler ne izlediğinizi kontrol edip sizlere ona göre reklam sunabilmek için ACR denilen bir içerik tanıma aracı kullanır. Her ne kadar bu verilerin kullanılmasını sınırlayabilseniz de, bazen bu ayarları bulmak çok zor olabilir ya da sınırlamayı sadece bir yere kadar yapabilirsiniz.

Smart TV’lerde bulunan bir başka güvenlik açığının sebebi ise cihazların güncelleme alamaması. Basitçe anlatmak gerekirse her platform güncelleme alabilmek için sağlayıcısına bağlanmak zorundadır ancak TV bileşenleri güncellenemez. Bu sebeple televizyonunuzun güncelleme ya da yazılım yaması alamaması, Smart TV’nizin ağında savunmasız bir güvenlik açığına sebep olabilir.

Smart TV’lerde gizliliğinizi tehlikeye atacak bir diğer özellik ise çoğu Smart TV’nin entegre kamera ve mikrofon sistemine sahip olması. Yukarıda saymış olduğumuz güvenlik açıklıkları kullanılarak kamera üzerinden izniniz olmadan gözetleniyor olmanız gayet olası. Ayrıca bu gözetlemeler sadece kötü amaçlı hackerlar tarafından da yapılmıyor. 2015 yılında CNN, yaptığı bir haberde Samsung’un gizlilik politikalarını aşarak Smart TV üzerinden gerçekleşen görüntülü konuşmaları üçüncü partilerle paylaştığını iddia etti.

2. Smart TV yerine geçebilecek cihazlar mevcut

Aslına baktığımız zaman Smart TV alma nedenlerimizin en başında YouTube, Netflix veya Amazon gibi uygulamalara rahatça erişmek geliyor. Ancak bu tür özelliklerin sadece Smart TV’lerde bulunmadığını, kullanacağınız alternatiflerin Smart TV’nizden daha çok iş göreceğini söylemekte fayda var.

Apple TV veya Chromecast, Smart TV’lere karşı kullanılabilecek en iyi alternatiflerden sadece ikisi. Bu cihazları normal bir televizyonunuza bağladığınız andan itibaren bir Smart TV’nin sunmuş olduğu bütün özelliklere kavuşabilirsiniz. Üstelik, bu tarz cihazların arayüzleri bir Smart TV’ye göre çok daha kolay ve kullanışlıdır.

Chromecast ve Apple TV aynı zamanda akıllı telefonlarınızla uyumlu halde çalışır ve siz koltuğunuza oturduğunuz zaman işlemlerinizi telefon üzerinden kolayca halledebilirsiniz. Bu alternatifler Smart TV fiyatlarına bakıldığı zaman hem daha uygun hem de daha kullanışlı halde oluyor.

Smart TV’niz birkaç yıl sonra çalışmayabilir veya gelecekte çıkacak yeni uygulamaları desteklemeyebilir. Ancak yukarıda saymış olduğumuz alternatifleri kolayca değiştirebilir veya gidip başka bir televizyona rahatça takabilirsiniz.

3. Smart TV’ler düşündüğünüz kadar akıllı olmayabilir

Bir akıllı televizyondan en büyük beklentimiz doğal haliyle akıllı olması. Yani bir işlemi yaparken bir video aratırken televizyonun arayüzünün de en az kendisi kadar akıllı ve işlevsel olması gereklidir. Telefonlarda veya bilgisayarlarımızda bu tür işlemleri yapmak çok daha basit çünkü kolayca bir şeyleri yazıp aratıp tıklayarak seçebiliriz.

Smart TV’lerde bu tür işlemleri yapmak maalesef telefonda veya bilgisayarda olduğu kadar kolay olmuyor. İki saat boyunca ekrandaki klavyeyi kullanarak izlemek istediğiniz filmin adını girmek gerçekten de Çin işkencesine dönebiliyor. Adı gerçekten de uzun bir film izlemek istediğinizde olay eğlenceden çıkıp sizler için bir sinir harbine dönebilir. Google Pixel 4 XL

Chromecast veya Apple TV gibi alternatiflerde uygulamayı telefonlarınızdan kullanacağınız için isim girme olayı çok daha az can sıkıcı olabilir. Ayrıca, bu tarz alternatiflerin ses asistanına sahip uzaktan kumandaları olduğunu söylemekte fayda var.

4. Smart TV uygulamaları sanıldığı gibi kusursuz çalışmıyor

Bir içeriği izlemek için Smart TV uygulamalarını kullanmak gayet doğal. Ancak uygulamaların sunmuş olduğu performansın telefonlarınızda sunduğundan çok daha düşük olduğunu söylemekte fayda var. Bu performans düşüklüğünün başlıca sebeplerinden biri ise Smart TV’lerin diğer cihazlarla aynı işlem gücüne sahip olamaması.

Eğer daha önce Smart TV kullandıysanız, uygulamanın basit bir şeyi yaparken bile donduğunu tecrübe etmişsinizdir. Çoğu uygulamada işlem sırasında yaşanan donmalar sistemin çökmesine bile sebep olabilir. Sistemde çökme olmasa bile uygulama bir kere donduktan sonra sizi uygulamayı kapatıp tekrar başlatmanızı isteyebilir.

Smart TV’lerde sık görülen bir başka problem ise televizyonunuza bağladığınız Bluetooth kulaklığın her uygulamayla düzgün çalışmıyor olması. Bu yüzden kulaklıklarınızı her seferinde televizyonla tekrar eşleştirmeniz gerekebilir ve bu tarz uğraştırıcı şeyleri tekrar tekrar yapmak işin eğlencesini bir nebze de olsa kaçırabilir.

YouTube, Facebook veya Netflix gibi içerik sağlayıcıları uygulamalarının akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve hatta akıllı saatler üzerinden kullanabilir olması için birçok farklı platforma uyumlu uygulama üretiyorlar. Ne yazık ki Smart TV’ler, bu tarz içerik üreticilerin öncelik sırasında en sonda geliyor.

İçerik bakımından Smart TV’lere çok da değer verilmemesi ileride başka bir probleme yol açabilir. Yani bundan 3-5 sene sonra, şirketler Smart TV’lerle uyumlu uygulama yapmayı bırakırlarsa, akıllı televizyonunuz sandığınız kadar akıllı kalamayabilir. Bu gibi durumlarda televizyonunuz kullanılamaz hale geldiği zaman yöneleceğiniz ilk şey yine Apple TV gibi alternatifler olacaktır.

Smart TV almalı mısınız?

Smart TV’lerin birçok avantajı olduğunu biliyoruz. Amacımız da zaten sizi yeni bir Smart TV almaktan caydırmak değil. Ancak alacağınız şeyin gerçekten de vaad ettiği gibi bir performans sunmayacağını bilmekte fayda var. Güvenlik ve gizlilik açıklıkları, belki de Smart TV’nin getirdiği en büyük tehditlerden birisi.

Eğer halihazırda çalışan bir televizyonunuz var ve onun yerine Smart TV almayı düşünüyorsanız, bunun pek de akıllıca olmadığını ve Chromecast gibi alternatiflerle zaten çalışan televizyonunuzu akıllı hale getirebileceğinizi söylemekte fayda var.

İlk defa televizyon alacak insanlar içinse Smart TV bulmak normal televizyon bulmaktan daha kolay olacağı için bir Smart TV satın alması gayet doğal. Kendinizi korumak istediğiniz sürece bu televizyonlarda internete bağlanmayarak çevrimdışı takılabilir, ya da riske girip nimetlerinden faydalanabilirsiniz.