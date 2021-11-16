Kullanımın en yoğun olduğu akşam saatlerinde internet dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından Spotify, Discord ve Snapchat'te erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Üç büyük sosyal medya mecrasında eş zamanlı olarak erişim sorunları yaşanmaya başladı. İlk olarak Spotify ve Discord üzerinden gelen şikayetlerin ardından kullanııclar Snapchat'e de erişemediklerine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı.

Akşam, platformların en yoğun kullanıldığı saatlere denk gelen erişim sorunlarının ardından Snapchat ve Spotify'dan açıklama gelirken Discord tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Problemlerin giderilmesine çalışılıyor:

Artan şikayetlerin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Spotify, sorunlar üzerinde çalıştıklarını ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti. Snapchat de yine Twitter hesabı üzerinden benzer bir açıklama yaparak yaşanan sorunlarla ilgilendiklerini belirtti.

Discord cephesinden ise yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı anda üç farklı uygulamada yaşanan bu sorunların neden olduğuna yönelik ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sorunun kaynağı Google Cloud kaynaklı bir hata:

Snapchat, Spotify ve Discord'da kendini gösteren eriim problemlerinin son birkaç saattir pek çok web stiesinde ve uygulamada yaşandığı ortaya çıktı. Erişim problemlerinin sebebinin ise Google tarafından doğrulanan ve Google Cloud'da gerçekleşen bir hata olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapıp hatayı teyit eden Google, sorunu çözmek için çalışıldığını açıkladı.