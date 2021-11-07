Yinelenen bulgulara göre WhatsApp, grup özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. Şimdilik ‘Topluluklar’ olarak adlandırabileceğimiz ‘Communities’ özelliğinin platforma Discord’daki gibi kanallara sahip gruplar getirmesi bekleniyor.

WhatsApp, Meta'nın sürekli yenilediği ve kullanışlı özellikler eklediği bir ürünü. Dönüp geriye baktığımızda 2010'ların ortalarına kadar kullandığımız, sadece mesajlaşılabilen WhatsApp'tan eser yok. İşletme hesapları, stickerlar, sesli ve görüntülü arama derken oldukça değişen uygulama, görünüşe göre bir büyük gelişmeyle daha karşı karşıya.

Daha önce Communities adında bir özellik geleceği iddiaları ortaya çıkmıştı. XDA geliştiricilerinin ilk kez fark ettiği bu özellik, grupların kanal haline geldiği topluluklar kurmaya yarıyordu. Benzer bulgulara şimdi de WABetaInfo ulaştı.

Grupların büyük ölçeklisi Topluluklar

WABetaInfo, WhatsApp’ın Türkçede muhtemelen Topluluklar olarak adlandıracağı özelliğe dair bulgulara ulaştı. Ekim ayında çıkan iddiaları destekleyen bu bulgular, basitçe anlatmak gerekirse çok daha büyük ölçekli sohbet grupları oluşturarak platforma Discord’su bir hava getirecek.

Discord’u kullanmasanız da görüp duymuşsunuzdur; bir gruba dahil olduğunuzda gruba ait farklı başlıklarda kanallar görürsünüz. Aynısı iş için kullanılan Slack’te de vardır. Farklı departmanlar ya da farklı görevler için ayrı kanallar ve daha genel, ortak kanallar bulunabilir. Görünüşe bakılırsa WhatsApp da tam olarak bu özelliği kazanacak. Topluluklar özelliğinin gelmesiyle yöneticilerin yetkileri artarken, bir topluluktaki kanallar şu anki gruplar gibi olacak.

Toplulukların görünüş olarak gruplardan farklarını tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey yuvarlak olan grup fotoğraflarının aksine, topluluk fotoğraflarının kare olacağı. Sohbet içi görünüme dair bilgiler, gelecek sızıntılarla ya da direkt özelliğin kullanıma açılmasıyla ortaya çıkacak. Topluluklar özelliğinin kullanıma açılacağı tarihle ilgili ise en ufak bir bilgi yok.