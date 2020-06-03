Snap, bugün yaptığı duyuruyla Dynamic Ads özelliğinin global olarak yayınlanacağını açıkladı. Bu özellik sayesinde reklam veren kişiler ya da kurumlar, anlık olarak kendi reklamlarını oluşturup paylaşımda bulunabiliyor.

Sosyal medya mecralarının ücretsiz olmasının en temel nedeni, aslında reklam veren kişi ve kurumların bu platformlara oldukça ciddi meblağlar ödüyor olmasıdır. Hâliyle bu mecralar, reklam gelirlerini artırabilmek için yeni yöntemler geliştirir.

Bu yöntemlerden biri de geçtiğimiz sonbaharda Snap'in geliştirdiği Dynamic Ads özelliği olmuştu. Bu yöntemde reklam veren kişi ve kurumlar, kendi isteklerine göre bir reklamı anında oluşturma şansına kavuşuyordu. Özellik şimdi dünya çapında kullanılabilir olacak.

Dynamic Ads nedir?

Snapchat Dynamic Ads, uygulamanın içerisinde yer alan ve işletmelerin çok kısa sürede reklam oluşturabilmesini sağlayan bir araç. Bu aracı kullanarak işletmeler, farklı taslaklar üzerinden kendi reklamlarını oluşturabiliyor.

Dynamic Ads’in standart bir paylaşım aracından farklı özellikleri bulunuyor. Bu araçla üretilen reklamlar, anlık olarak reklama bakan kişiye göre özelleştirilebiliyor. Ayrıca yukarı kaydırma, uygulama içinde satın alma gibi özellikler de bulunuyor. Şimdiye kadar yalnızca ABD’de kullanılan özellik, artık dünya genelinde erişime açılıyor.

Sosyal medyada reklam rekabeti:

Dynamic Ads ilk ortaya çıktığında, reklamcılar özellikle Instagram’da rekabetin çok kızıştığından ve platformun, reklam açısından çok kalabalık hâle geldiğinden şikâyet ediyordu. Snapchat, tabii ki Instagram kadar popüler değil ancak 229 milyon günlük aktif kullanıcıyla büyük bir güç. Snapchat’in reklamları, özellikle doğrudan müşteriye satış yapan markalar için daha uygun bir alternatif olabiliyor.

Koronavirüs salgını da sektördeki dengelerin değişmesine neden oldu. Öncelikli olarak bu dönemde, doğrudan etkileşimli reklamların platformlara sağladığı kazanç ciddi oranda artış gösterdi. Ek olarak insanların evde zaman geçirdikleri bu dönemde pek çok marka için müşterilere ulaşmanın en iyi yolu sosyal medya hâline geldi. Snapchat’in açıkladığı rakamlara göre nisan ayında çevrimiçi satışlar 10 yılın zirvesine çıktı ve geçen yıla kıyasla %23,8 artış gösterdi. Şirketler dijitale geçtikçe sosyal medya platformları da reklam yapmanın yeni yollarını bulacak.