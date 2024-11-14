Snapchat, ebeveynlerin çocuklarını üç konumda canlı olarak takip edebileceği yeni bir konum paylaşımı özelliğini tanıttı.

Snapchat, ebeveyn kontrol merkezi olan Aile Merkezi'ne geliştirilmiş konum paylaşımı özelliği ekliyor. Yeni konum özelliği ebeveynlerin çocuklarının belirlenen konumlardan ayrıldığında veya bu konumlara vardığında uygulamanın Aile Merkezi'nden bildirim almasını sağlıyor.

Kullanıcılar, bir süredir Snapchat'te konumlarını paylaşabiliyordu, ancak bu yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklarının nerede olduğunu daha kolay takip edebilecek.

Üç noktada canlı konum takibi

Artık ebeveynler bu özelliği ayarladığında çocuklarından canlı konum paylaşımı talep edebilecek ve bildirimler Snap Map'te tam üç konuma kadar ayarlanabilecek. Böylelikle ebeveynler çocuklarının okuldan ayrıldığını, kurslarına vardığını veya eve gittiğini bildiren uyarılar alabilecekler.

Snapchat, bu yeni özellikle birlikte, popüler bir konum paylaşım hizmeti olan Life360 ile rekabet etmeyi hedefliyor. Şirket ise yayımladığı bir blog yazısında "Seyahat bildirimlerini Aile Merkezi'ne ekliyoruz, böylece ebeveynler gençlerinin sınıfa vardığını, spor antrenmanından zamanında ayrıldığını veya arkadaşlarıyla bir gece geçirdikten sonra eve döndüğünü bilerek daha huzurlu olacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

Yakında, ebeveynler çocukların Snapchat'te konumlarını kimlerle paylaştığını da görebilecek ve Snapchat, kullanıcıları konum paylaşım tercihlerini gözden geçirmeye teşvik edecek. Snapchat, her ay 350 milyondan fazla kişinin Snap Map'i kullandığını ve bu yeni özelliklerin ailelerin dışarıdayken bağlantıda kalmalarını sağlayacağını belirtiyor. Perşembe günü duyurulan bu yeni özellikler, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.