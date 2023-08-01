Snapchat, Lens Creator Rewards isimli ödül programını duyurdu. Program, artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturan içerik üreticilerinin aylı 7200 dolara kadar para kazanmasına olanak tanıyacak.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, Lens Creator Rewards ismini verdiği yeni bir ödül programını duyurdu. Program, uygulamada artırılmış gerçeklik deneyimi (Lens) oluşturan içerik üreticilerinin para kazanmasına olanak tanıyacak.

Şirketin yeni programı, şimdilik ABD, Hindistan ve Meksika’da kullanılacak. Eğer buralarda başarılı olursa diğer ülkelerdeki içerik üreticileri için de çıkış yapacak. Programa katılmak için gerekli şartlar ise ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

En iyi performans gösteren Lensleri oluşturan geliştiriciler aylık 7200 dolara kadar ödül kazanabilecek

Ödül programı, uygulamada en popüler olan Lenslerin ödül kazanmasına olanak tanıyacak. Platform, eğer oluşturdukları Lens efektler en iyiler arasına girerse içerik üreticilerinin aylık 7200 dolara (194 bin TL) kadar para kazanabileceğini söylüyor. Ayrıca ödül kazananların bir e-posta ile bilgilendirileceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Snap yöneticisi Sophia Dominguez, TechCrunch’a verdiği demeçte şirketin kullanıcılardan geri bildirim almak istediğini; bu yüzden deyeni ödül programını diğer pazarlara açmadan önce yalnızca üç ülkeye getirdiklerini aktardı. Dominguez, programın geliştiricileri daha yaratıcı ve yeni Lensler oluşturmaya teşvik edip etmeyeceğini görmek istediklerini de ekledi.

Öte yandan önde gelen Paige Piskin gibi Lens oluşturucuları da programın daha fazla insanı AR deneyimleri oluşturmaya itebileceğini ve kullanıcıların hoşuna gidebilecek şeylerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Artırılmış gerçeklik konusunda önde gelenlerden olan Snapchat’in 300 binden fazla AR oluşturucusuna sahip olduğunu belirtelim. Platform, şu ana kadar kullanıcılar tarafından 5 trilyondan fazla kez görüntülenen 3 milyon Lensin oluşturulduğunu ifade ediyor.