Snapchat, uzun zamandır beklenen gönderilmiş mesajları düzenleyebilme özelliğini yakında kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya uygulaması Snapchat yakın zamanda pek çok yeniliğe şahit olacak. Uygulamaya emoji reaksiyonları, yapay zekâ hatırlatıcı özelliği gibi yenilikler gelecek olsa da asıl dikkati gönderilmiş ancak henüz okunmamış mesajları düzenleme özelliği çekiyor.

Gönderilmiş mesajları düzenleyebilme özelliği kısıtlı bir zaman dilimi içinde yazım yanlışlarını ya da ufak tefek hataları gidermeyi sağlayacak şekilde planlanmış gözüküyor. Zira bir mesajı gönderdikten sonra sadece beş dakikalık bir düzeltme penceresi var. Bu süre, mesajların okunması durumunda daha erken sona erebilecek. Zira okunmuş mesajlar düzenlenemeyecek. Bu açıdan baktığımızda özelliğin X Premium'daki mesajları düzenleme özelliğine benzediğini söyleyebiliriz.

Snapchat'e başka özellikler de gelecek

Snapchat'e gelecek diğer özellikler arasında ilki ise geçen sene tanıştığımız, yapay zekâ kullanan My AI sohbet robotu ile uyumlu hatırlatıcı olacak. My AI bize önemli son teslim tarihlerini hatırlatacak ve bizim için geri sayım sayaçları kurabilecek. Ek olarak Snapchat, bitmoji avatarlar için yapay zekâyı kullanarak kostümler oluşturabilecek, 90'lar polaroid tarzı fotoğraf çekmeyi sağlayacak.

Bitmoji kullanmayanlar ise standart emojiler ile reaksiyon gösterebilecekler. Ayrıca artık arkadaşlarımızın harita üzerindeki lokasyonlarına da emoji ile tepki vermemiz mümkün olacak. Bu yenilikler yakın zamanda herkese açık olacak, yalnızca mesaj düzenleme özelliği ücretli aboneliği olan kullanıcılara özel olacak.