Snapchat, arkadaşlarınızı yakınlık derecesine göre sıralayan özelliği kapalı konuma getirdi. İsteyen tekrar açabilecek.

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Snapchat, birbirinden ilginç yenilikleri kullanıcılarına sunarak dinamik bir sosyal medya deneyimi yaşatıyor. Fakat bazı durumlarda bu yenilikler beklendiği etkiyi yaratamayabiliyor. Hatta bazı durumlarda gelen geri dönüşler, şirketi özelliği paylaştığına pişman bile ediyor.

Son dönemde popülerleşen Arkadaş Güneş Sistemi özelliği de bunun en öne çıkan örneklerinden. Söz konusu özellik, gençler arasında anksiyete tetiklemesiyle gündeme geldi. Tartışmalar iyice alevlenince de Snapchat, Arkadaş Güneş Sistemi özelliğini kapattı.

Neydi bu özellik?

Arkadaş Güneş Sistemi özelliğinde arkadaşlık profilleri üzerinde sarı bir halka yer alıyor. Bu halka “Kankalar” veya “Arkadaşlar” rozeti anlamına geliyor. Kanka olduğunuzda o kişiyle birbirinizin en yakın 8 arkadaş listesinde olduğunuzu gösteriyor. Arkadaş rozeti ise karşıdaki kişinin sizin en yakın 8 arkadaşınızdan biri olduğunu, fakat aynı durumun karşıdaki için geçerli olmadığını gösteriyor.

Rozete dokunduğunuzda ise Güneş Sistemi’nden bir gezegen gösteriliyor. Bu gezegenin uzaklığına görede 8 kişilik listenin neresinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu bağlamda liste; en yakından en uzağa Merkür, Venüs Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde gidiyor.

Özellik kaldırılmadı, kapatıldı.

Snapchat Plus hizmetiyle gelen bu özelliğin neden tartışma konusu olduğunu tahmin etmek aslında pek de zor değil. Her ne kadar sosyal medya etkileşimlerini gerçek hayata uyarlamak doğru olmasa da insanlar -özellikle gençler- karşıdaki kişinin düşündükleri kadar yakın olmadığı düşüncesine kolayca girebiliyor.

Wall Street Journal da arkadaş sıralaması yapan bu özelliğin gençler arasında anksiyeteye sebep olduğunu belirtince şirket, resmî bir duyuruyla özelliği kapalı duruma getirdi. Bu da özelliği kullanmak isteyen Snapchat Plus kullanıcıların tekrardan elle aktif hâle getirebileceği anlamına geliyor.

Özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz?