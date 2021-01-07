Dün gece Washington DC'de bulunan kongre binasında yaşanan olaylardan sonra sosyal medya platformları, Donald Trump'a tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak Snapchat, tıpkı Twitter gibi Trump'ın Snapchat hesabını 12 saatliğine engellediğini açıkladı.

Dün gece itibarıyla Donald Trump, yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte yeni ABD Başkanı Joe Biden’ı kabul etmediğini, kendisini destekleyenleri kongre binasının önünde protestoya davet ettiğini belirtmişti. Trump’ın bu çağrısı, yüzlerce kişi tarafından faşist bir darbe girişimi olarak yorumlandı.

Trump’ın bu çağrısının ardından kongre binasında yaşanan silahlı baskın, 4 kişinin canına mal oldu. Twitter, Instagram ve Facebook gibi dev sosyal medya platformları, faşist çağrıları engelleyebilmek adına Trump’ın sosyal medya hesaplarını kısa bir süreliğine dondurma kararı aldı. Aynı hareket Snapchat ekibinden de gecikmedi ve şirket, Trump’ın hesabını 12 saat süreyle kilitlediklerini açıkladı.

"İnsanları şiddete teşvik edenlerin Snapchat'te yeri yok"

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Snapchat, gerçek hayatta ya da bu platformda, insanları ırkçılığa ve şiddete teşvik eden kişilere uygulamada yer veremez. Snapchat’in amacı insanların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak değil, kendi arkadaş çevreleriyle iletişim halinde olmasını sağlamaktır.”

Birçok aktivist süreli kısıtlamaların yeterli olmayacağını, bunların kalıcı olarak uygulanması gerektiğini vurgularken, ABD’de önemli bir yere sahip teknoloji şirketi Accountable Tech, şu açıklamalarda bulundu; "Kongre binasına yapılan şiddetli saldırı son derece üzücü bir hal aldı, ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesini zaten bekliyorduk. Maalesef Twitter ve Facebook, bu olaya karşı hazırlıksız yakalandı. İnsanları şiddete teşvik eden kişileri sadece internette etiketlemek yeterli olmayacaktır.”