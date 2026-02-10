Tümü Webekno
Yeni Laptoplara Güç Verecek Snapdragon X2 Elite, Apple'ın M5'iyle Kıyaslandı (Sonuçlar Şaşırtıcı)

Qualcomm'un yeni nesil Windows laptoplara güç verecek işlemcisi Snapdragon X2 Elite, Apple'ın M5 işlemcisiyle kıyaslandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Qualcomm, Windows dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyor. Henüz ön üretim aşamasında olan Snapdragon X2 Elite, yapılan ilk CPU ve GPU testlerinde hem selefi Snapdragon X Elite’e fark atmayı başardı hem de Apple’ın M5 işlemcisine karşı beklenmedik derecede güçlü bir performans sergiledi.

YouTube kanalı Hardware Canucks tarafından test edilen Snapdragon X2 Elite’li Zenbook prototipi, bazı senaryolarda M5’i geride bırakmayı başardı. Üstelik bunu yaparken yalnızca 5 watt daha fazla güç tüketmesi (31W vs 26W) performans/verimlilik dengesinde de önemli bir başarı.

Snapdragon X2 Elite vs. Apple M5 test sonuçları:

2

3

4

5

6

Test sonuçlarına göre Snapdragon X2 Elite, çok çekirdekli Cinebench 2024 testinde M5’ten %24, Snapdragon X Elite’ten ise yaklaşık %49 daha hızlı. Blender ve Handbrake gibi yük altında yapılan testlerde de Qualcomm’un yeni işlemcisi rakiplerine açık ara fark atıyor.

Elbette her test Qualcomm lehine sonuçlanmadı. Örneğin tek çekirdek performansında Apple M5 hâlâ lider konumda. Ayrıca video düzenleme tarafında DaVinci Resolve testinde M5, Snapdragon X2 Elite’e karşı net bir üstünlük sağlıyor.

Testlerin ön üretim donanım, erken sürücü ve firmware ile yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle pil ömrü ölçümleri henüz paylaşılmadı. Üstelik Windows 11 güncellemelerinin pil performansını zaman zaman iyileştirip zaman zaman olumsuz etkileyebildiğini de unutmamak lazım. Gerçek tablo için ticari modelleri beklemek gerekecek.

