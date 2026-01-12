Tümü Webekno
Windows Laptopların Kalbi Olacak Snapdragon X2 Plus, Apple M4 ile Karşılaştırıldı: İşte Sonuçlar!

Qualcomm'un yakında Windows laptoplara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon X2 Plus, Apple'ın 2024 yılında çıkan M4 işlemcisiyle karşılaştırıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Qualcomm’un Apple Silicon ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor ancak sonuçlar yine beklentilerin altında gibi. CES 2026’da tanıtılan Snapdragon X2 Plus, daha uygun fiyatlı Windows dizüstü bilgisayarlara güç vermek üzere sahneye çıksa da yapılan ilk performans testlerinde Apple’ın 2024’te çıkardığı M4 işlemcisinin gerisinde kaldı.

Kâğıt üzerinde Snapdragon X2 Plus oldukça iddialı görünüyordu. Daha yüksek önbellek, daha geniş bant genişliği ve yapay zekâ işlemleri için Apple'ın M4’ünden çok daha yüksek TOPS değerleri sunuyor ancak performans söz konusu olduğunda rakamlar, Apple’ın hâlâ yerinde rakipsiz olduğunu gösteriyor.

Snapdragon X2 Plus vs Apple M4

2

Geekbench 6

Snapdragon X2 Plus Apple M4
Tek Çekirdek 3.311 3.859 (%16,55 daha hızlı)
Çok Çekirdek 14.940 15.093 (%1,02 daha hızlı)

Cinebench 2024

Snapdragon X2 Plus Apple M4
Tek Çekirdek 133 173 (%30,08 daha hızlı)
Çok Çekirdek 1.011 993 (%1,81 daha yavaş)

3DMark

Snapdragon X2 Plus Apple M4
Tek Çekirdek 3.067 3.949 (%28,76 daha hızlı)
Çok Çekirdek 12.525 15.580 (%24,39 daha hızlı)

PCMAG tarafından yapılan sentetik testlerde Snapdragon X2 Plus; Geekbench 6, Cinebench 2024 ve 3DMark gibi önemli benchmark’larda Apple M4’ü geçemedi. Sonuçlara göre Apple M4, tek çekirdek performansında %16 ila %30 arasında daha hızlıyken, grafik testlerinde de %25’e varan farklar attı. Çok çekirdekli bazı testlerde Snapdragon X2 Plus başa baş ya da çok az önde olsa da genel tablo Apple lehine şekillendi.

Bu durum, Snapdragon X2 Plus’ın bir önceki X Plus modeline göre ciddi bir gelişme sunmasına rağmen Apple M5 gibi daha yeni bir işlemciyle kıyaslandığında farkın çok daha açılacağını gösteriyor. Qualcomm cephesinde tek teselli ise X2 serisinin Intel ve AMD’nin güçlü işlemcilerine karşı oldukça rekabetçi sonuçlar vermesi.

Elbette sentetik testler her zaman gerçek kullanım senaryolarını birebir yansıtmayabiliyor. Daha net bir tablo için gerçek dünya performans testlerini beklemek gerekecek ancak bu bekleyiş biraz uzun sürecek gibi görünüyor zira Snapdragon X2 Plus’lı Windows dizüstü bilgisayarlar 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Apple

